Jason Derulo aprovecha el tirón de ‘Swalla’ para actuar en Barcelona y Madrid

‘Swalla’, el magnético single de Jason Derulo junto a Nicki Minaj y Ty Dolla $ign se sigue acercando en cifras al que es su mayor éxito, ‘What to Want Me’. También en nuestro país, donde tras 29 semanas permanece en la lista de singles de Promusicae en un meritorio puesto 55, siendo el puesto número 9 su mayor marca y con un doble platino certificado. Su vídeo, llegó a ser el más visto del país en su momento. Así las cosas, parece un momento propicio para que el artista de urban pop de Florida recale en España. Dicho y hecho: la próxima gira europea que tendrá lugar a inicios de 2018 incluirá sendas paradas en Barcelona y Madrid.

Será el 26 de Febrero en el Sant Jordi Club de Barcelona, y el día 27 de Febrero en el WiZink Center [Ring] de Madrid. Las entradas se podrán adquirir a partir de las 10:00h de este Viernes, 27 de Octubre, a través de doctormusic.com, ticketmaster.es y otros canales habituales. El precio de las entradas será de 38 Euros (gastos de distribución no incluidos).

Derulo es uno de los cantantes de música urbana y R&B más populares del mundo desde que lanzara su debut homónimo en 2010, una carrera que comenzó escribiendo canciones en la sombra para Lil Wayne, Pitbull, Diddy o Sean Kingston. Tras el notable éxito comercial (no tanto crítico) de ‘Everything Is 4‘ (2015), este año había anunciado la publicación de su nuevo disco, ‘777’, un disco triple de 7 cortes cada uno. Sin embargo, el exitazo de ‘Swalla’ parece haber trastocado sus planes y, de momento, solo ha presentado otra nueva canción, la también atractiva ‘If I’m Lucky’.