No, Portishead no han vuelto. Ni se ha filtrado un descarte de ‘Post’ que sea más digerible que ‘the gate‘, ni Saint Etienne han conseguido otro top 40, ni sabemos qué esperar aún de la reunión de Elastica. Sin embargo, sí podemos recopilar 5 pequeñas alegrías para el melómano treintañero o cuarentón que se suman a los regresos de Morrissey, Mogwai o Goldie, al concierto semi sorpresa de las Breeders o al cambio de rumbo en la vida de William Patrick Corgan.

¡Kevin Shields tiene nuevo tema!

Seguimos sin saber absolutamente nada del hipotético nuevo EP o de un nuevo disco de My Bloody Valentine. Quizá habrá que esperar más de 20 años a lo ‘Twin Peaks’ como sucedía con el nada decepcionante ‘m b v’. Pero lo que sí conocemos esta semana es un nuevo tema de su líder Kevin Shields, una delicia de ambient de 9 minutos que ha ideado junto a Brian Eno para la serie de curiosidades de Adult Swim. La presencia de Eno en ‘Only Once Away My Son’ es inequívoca, pero también se perciben las ambientaciones y distorsiones asfixiantes que han caracterizado la carrera de ese friqui del sonido -para muy bien- que es Kevin Shields.



Slowdive han hecho un vídeo

Quienes han vuelto después de más de 20 años son Slowdive, y publicando uno de los mejores discos de 2017, tan convencidos de su calidad que a estas alturas de la película han decidido dejarlo en homónimo. Para recordarnos su existencia, el grupo ha estrenado un vídeo en Apple Music para una de sus mejores canciones, ‘Don’t Know Why’. Grant Singer, conocido por su trabajo para macroestrellas tamaño Ariana Grande y The Weeknd, ha resultado ser seguidor de Slowdive, y les ha creado una fantasía surrealista que va “menos sobre la lógica y más sobre una sensación. Es sobre un recuerdo tríptico de ser abandonado y estar perdido”. Puede verse aquí.

Los Planetas, también

También tienen nuevo vídeo unos grandes seguidores de Slowdive, Los Planetas, que han estrenado uno para una de las canciones de su último disco. El collage de ’Zona autónoma permanente’ no logra hacernos recordar la maravilla de DVD con videoclips que publicaban hace unos años, pero sí sirve para recordar la buena calidad de su primer disco en nada menos que 7 años.



Hay rareza de Broadcast

Hace unas semanas, coincidiendo con el que tendría que haber sido el cumpleaños de Trish Kennan, fallecida en 2011 por una estúpida infección contraída durante una gira australiana, su pareja y miembro restante de Broadcast compartía una rareza inédita. Se trata de una demo de ‘Tunnel View’ que además no se corresponde con sus últimos trabajos más experimentales, sino con su vertiente más cercana al folk psicodélico sesentero.



Wu-Tang (Clan) nos introducen una maravilla de los años 60

Este mes se ha editado un nuevo disco de Wu-Tang Clan. El séptimo largo de su carrera y primero en tres años ha tenido que ser firmado como Wu-Tang porque en él falta U-God, pero sí cuenta por ejemplo con Method Man al frente de pequeñas joyas que retrotraen a los 90 como ‘If Time Is Money (Fly Navigation)’, de repetitiva percusión infantil, en contraste con los disparos a modo de ritmo de ‘Hood Go Bang’. Hay lyric video conjunto para ambas y otro para el single principal ‘People Say’ con Redman, el cual samplea una canción del grupo sesentero perdido The Diplomats (no confundir con la banda de hip-hop), ‘I’ve Got the Kind of Love’. Fue cara B de su versión de ‘In The Ghetto’.