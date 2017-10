Carla Bruni repasará sus clásicos favoritos en clave francesa en Barcelona y Madrid

Carla Bruni presentará su nuevo disco de versiones, ‘French Touch’, en España el próximo mes de enero. Las fechas son el 10 de enero en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid y el 12 de enero en el Palau de la Música de Barcelona, como parte del Festival Mil·leni. Las entradas ya pueden comprarse en los puntos de venta habituales.

En ‘French Touch’, la que fuera primera dama de Francia repasa algunos de sus clásicos anglosajones favoritos, de ‘Highway to Hell’ de AC/DC a ‘The Winner Takes it All’ de ABBA pasando por ‘Enjoy the Silence’ de Depeche Mode’ o ‘Perfect Day’ de Lou Reed, entre otros temas de Elvis Presley, The Clash o The Rolling Stones. Lo hace, claro, en “clave francesa”, en el estilo acústico y semi susurrado que acostumbra desde su debut en 2002, ‘Quelqu’un m’a dit’, uno de los mejores discos de la década pasada.

Bruni, que inició su carrera en el mundo de las pasarelas, ha publicado varios discos tras su éxito ‘Quelqu’un m’a dit’, entre ellos el recomendable -y aún algo infravalorado- ‘Comme si de rien n’était’, en su momento muy esperado por ser el primer álbum de Bruni como primera dama. Su disco anterior a ‘French Touch’ también era explícitamente francés, ‘Little French Songs’.