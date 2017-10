Metronomy: “Dije que estaríamos un año sin dar conciertos, no que no fuéramos a actuar nunca más”

Ya ha pasado más de un año de la publicación de ‘Summer 08’, el último disco de Metronomy, y la banda regresa a España tras su paso previo por el Primavera Sound. El viernes 27 tocarán en el festival BIME Live en Bilbao y el sábado 28 de octubre en la sala La Riviera en Madrid (entradas en Ticketea). A pesar de un muy audible resfriado, charlamos por teléfono con Joseph Mount, alma del proyecto, sobre la recuperación de la banda para los directos, lo que supuso volver a grabar solo y otros detalles del álbum y de la actual gira.

¿Cuál fue la principal razón para reunir la banda y volver a tocar juntos? Porque el disco lo grabaste tú solo, ¿verdad?

Cuando el disco salió, el año pasado, como en junio o en mayo… no lo recuerdo bien [Ndr: el disco apareció el 1 de julio de 2016], lo que dije es que estaríamos un año sin dar conciertos, no que no fuéramos a actuar nunca más. [Risas] Ahora que estamos en la carretera otra vez, aprovecharemos para tocar también las canciones nuevas. Esta es nuestra manera de encararlo realmente, porque necesitamos actuar, necesitamos cotizar y… el dinero. [Risas] No ha sido un cambio de decisión. ¡Qué rápido pasa el tiempo!

Entonces, ¿es más difícil de evitar el ciclo disco-tour de lo que parece?

Eso es una cosa muy diferente. No empezamos a actuar hasta un año después de sacar el disco; somos afortunados porque hemos sido capaces de tener un descanso, volver, tocar en festivales y que nos gustara. Antes nunca me había gustado tocar en ellos, ya sabes, es un tipo diferente de público, no sirve para promocionar un disco… Y nunca lo habíamos hecho así, antes. No hay necesidad de promover el álbum, hay nuevas canciones en el setlist, estamos preparando un nuevo álbum… pero sí, es difícil mantenerse sin dar conciertos mucho tiempo.

“Nuestro primer show fue en mayo de este año, casi dos años sin tocar, y eso te da una nueva sensación de… felicidad”

El resto de la banda siguen viviendo en Reino Unido, ¿verdad [Mount reside en París]? ¿Eso hace más difíciles los ensayos y los tours?

Por supuesto. Oscar está en California ahora. Lo que hemos hecho fue quedar tres semanas antes de la gira, tres semanas de ensayos. Pero al final es lo opuesto, porque ha sido como tener un descanso. No habíamos tocado desde… [Nde: duda] Terminamos el tour anterior en septiembre de 2015 y nuestro primer show fue en mayo de este año, casi dos años sin tocar, y eso te da una nueva sensación de… felicidad, supongo, cuando vuelves a tocar, ves a todo el mundo otra vez… Te refresca, es una cosa muy bonita. Supongo que alcanzas un nuevo nivel de seguridad en una banda cuando eres capaz de tener un parón y, cuando regresas, vuelves a pasártelo bien. Sí, somos afortunados.

‘Summer 08’ fue el primer disco que grabaste solo desde ‘Pip Paine (Pay the £5000 You Owe)’, tu primera referencia. ¿Fue un reto? ¿Por qué decidiste grabarlo así?

Es divertido, porque yo siempre produzco los discos. La diferencia con este es que no lo hice completamente en el estudio, montones de cosas venían ya hechas previamente en mi dormitorio, cosas que hice por mí mismo y eso, en contraste con ‘Love Letters’, el disco anterior, resultó inusual. ‘Love Letters’ fue grabado de un modo muy tradicional, con toda la banda tocando, en un estudio analógico. Fue más difícil acabar ‘Summer 08’, necesito mucho tiempo para trabajar en las canciones antes de que estén completamente terminadas, pero me siento muy cómodo trabajando solo. Estuvo bien, fue muy chulo.

‘Summer 08’ está inspirado en el verano en que se lanzó ‘Nights Out’

Sí.

¿Cuál es tu mejor recuerdo de esa época?

Toda la experiencia. No te puedo decir una sola cosa. La mejor manera de describirlo es que, desde que tenía once años, quería estar en un grupo, ser músico, actuar, hacer todas esas cosas. Y ese [2008] fue el primer año en que eso se materializó. Y todavía no ha cambiado nada. No fue un hecho concreto; simplemente, fue el año en que el sueño se hizo realidad. [Risas]

En una entrevista decías que el del 2008 fue el último verano “libre” que tuviste pero, escuchándote, creo que no te importa estar ocupado. ¿O echas de menos ese “no hacer nada”?

Cuando estaba intentando de convencer a todo el mundo de que sería una buena idea darnos un descanso de hacer giras, lo hice porque, mientras actúas, es muy difícil concentrarse en otras cosas como hacer música o poder pasar el tiempo en el estudio. No me gusta la idea de parar para “no hacer nada”. Quise parar para poder escribir, trabajar en el estudio… Realmente no he parado. Este ha sido el año en que he estado más ocupado en años. Pero también he pasado mucho tiempo con mi familia, mis hijos… Eso es lo que echo de menos cuando estoy tan ocupado.

“Cuando la gente crea una familia y hacen música que lo refleja, no suele ser particularmente interesante. Es un tema bastante aburrido”

El disco familiar no parece, suena muy… hedonista.

Muy a menudo sucede que, cuando la gente crea una familia y hacen música que lo refleja, no suele ser particularmente interesante. Es un tema bastante aburrido. A mí me interesaba más pretender que tenía 24 años otra vez, tratar de recordar cómo era antes de que todo fuera tan adulto. El disco no trata de ser realista, es más bien una recreación en que trato de imaginar cómo me sentía cuando empecé por primera vez.

¿Aprendiste algo nuevo de aquella época mientras lo grababas?

Oscar [Cash], que toca los teclados en la banda, lleva tocando en directo conmigo desde el principio. Anna [Prior] y Gbenga [Adelekan] se unieron pocos años después. Entonces, para Oscar y para mí se trata de darte cuenta de que ya no eres más la banda joven, apasionante, en la cresta de la ola. Nos las hemos arreglado para pasar por todo eso y ahora la banda se ha convertido en algo estable. Muchos de los grupos con los que tocábamos entonces rompieron o lo dejaron. Y eso te hace pensar que, fuera lo que fuera lo que hacíamos entonces, era genial, algo bueno. Hemos aprendido, creo. [Risas]

Quizás no en Reino Unido, pero diría que ‘Night Out’ fue en su momento un álbum infravalorado comparado con ‘The English Riviera’ o ‘Love Letters’. ¿Crees que fue injustamente tratado? ¿Fue un problema de promoción?

Creo que fue la manera de… (duda) Creo que en aquella época éramos una banda entre un montón de bandas que desarrollaban ideas con ese tipo de música, nuestro sello tampoco era una major, no tuvimos el empujón necesario… Pero creo que fue brillante que no obtuviera tanta repercusión, porque eso fue lo que nos hizo capaces de crear ‘The English Riviera’. Y eso es fantástico. ‘Nights Out’ es un disco es muy importante para mucha gente que conocimos lo cual es muy gratificante.

¿Entonces es mejor no tener éxito muy al principio para mejorar tu carrera?

No.¡ Eso no es verdad! Aunque sí que es cierto que si una banda hace un gran disco rápidamente, le es muy difícil continuar después, porque tienes toda esa presión encima. Pero respecto a nosotros creo que valió la pena, no habría cambiado nada.

“Con el disco que estoy preparando ahora, sí que quiero tener un montón de éxito”

Y volviendo a ‘Summer ‘08’, y fiándonos de algo tan dudoso como las reproducciones de Spotify, parece que no ha sido tan bien recibido como los dos anteriores. ¿Crees que es un disco más difícil?

Creo que fue porque decidimos ni promoverlo ni actuar, porque estuvimos un año fuera. [Risas] No había ninguna expectativa por mi parte o por parte del sello, de sacarlo como los demás discos. No había la intención de crear un álbum muy importante y grande, girar durante meses y meses, hacerle un montón de promoción… Eso era lo que no quería hacer. No hay ninguna razón. En contraste, con la música que estamos haciendo ahora, con el disco que estoy preparando ahora, sí que quiero tener un montón de éxito. [Risas] Ya veremos cómo funciona.

¿Cómo sucedió la colaboración con Robyn en ‘Hang Me Out to Dry’?

Quería tener una voz femenina en ese tema, había trabajado mucho con Robyn, pero nunca la había tenido de invitada en un disco de Metronomy. Ella es una cantante fantástica, la conozco, le pregunté si quería colaborar y me contestó que sí. Adoro su voz, era algo muy bonito de incluir en un álbum tan sutil.

‘Summer ‘08’ parece muy influido por el rap old skool, no solo la canción del mismo título, ¿es así?

¡Sí! Amo ese tipo de música desde hace mucho tiempo y creo que, cuando trabajas en un disco sin ningún tipo de presión, te sientes más relajado acerca de la manera cómo lo haces. Y sí, en este disco hay un montón de esa influencia. Creo que antes ya estaba, pero nunca había sido tan obvia.