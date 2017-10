Sidecars, P!nk, St Vincent y “Kurt & Courtney”, en la lista de ventas

La entrada más fuerte en la lista de ventas de la semana es la de Sidecars, que triunfan con su nuevo disco, ‘Cuestión de gravedad’. Es la mejor entrada del grupo después de que ‘Fuego cruzado’ fuera número 19 en España, ‘Cremalleras’ número 9 y ‘Contra las cuerdas’ número 5. Una carrera en ascenso que además se corresponde con las nuevas fórmulas de escuchar música: su nuevo álbum es número 4 en la lista de streaming álbumes. Repasamos otros movimientos interesantes de la lista de ventas del país.

1(1) Sergio Dalma / Vía Dalma III

Continúan los grandes contrastes entre las ventas y el streaming. Mientras ‘Vía Dalma III’ continúa siendo el disco más vendido del país, en “streaming álbumes” en su segunda semana, baja del puesto 54 al 94.



3(E) Sidecars / Cuestión de gravedad

¿Cómo han llegado Sidecars al top 3 en España aparte de “currándoselo”? Una pista: este tema es puesto 35 en Los 40 Principales.



4(E) P!nk / Beautiful Trauma

P!nk no emula el holgadísimo número 1 de ‘Beautiful Trauma’ en Estados Unidos y Reino Unido y en España ha de conformarse con el puesto 4 (y el 6 en streaming). ¡Luego no os preguntéis por qué no viene de gira! Eso sí, se mejora el número 10 que conseguía en nuestro país ‘The Truth About Love’.



22(E) Elvis Presley / Elvis: El Disco de Oro

Nuevo recopilatorio de Elvis en un CD formato digibook, con tapa dura y 32 páginas con fotos, textos, e información relativa a las grabaciones incluidas.



28(E) Robert Plant / Carry Fire

Undécimo disco solo de Robert Plant, que ha alcanzado el top 3 en Reino Unido y también el número 14 en Estados Unidos. En los tres casos, incluido el top 30 español, el resultado es muy similar al del largo anterior, de 2014.



32(E) Beck / Colors

Beck no llega al top 30 en nuestro país por poco (en “streaming álbumes” es puesto 41), si bien hay que destacar lo que le ha esperado su público en territorios anglosajones: ‘Colors’ es número 3 en EE UU y número 5 en Reino Unido. De nuevo, datos casi calcados a los de ‘Morning Phase’ en 2014 (#34 en España, #4 en Reino Unido, #3 en Estados Unidos).



41(65) Arcade Fire / Everything Now

La subida más fuerte en número de copias de la semana es la de ‘Everything Now’, posiblemente motivada por su presentación en nuestro país el próximo año. El largo fue número 2 en su semana de salida en España.



69(E) Courtney Barnett & Kurt Vile / Lotta Sea Lice

Sorprendente entrada en el top 75 del disco colaborativo de Courtney Barnett junto a Kurt Vile, cuando ninguno por su cuenta había logrado conseguir conquistar las listas de nuestro país. ‘Lotta Sea Lice’ es puesto 51 en Estados Unidos y número 11 en Reino Unido.



74(E) Nine Inch Nails / Add Violence

EP de Nine Inch Nails que a su edición original en verano lograba ser top 17 en Estados Unidos.



85(E) BSO Game of Thrones. Season 7

España, siempre fiel a una banda sonora, sigue comprando la música de ‘Juego de Tronos’. El disco de Ramin Djawadi ya fue número 86 a su edición a finales de verano, aunque Promusicae lo apunta como nueva entrada.



89(E) St Vincent / Masseduction

Tímida entrada de St Vincent en España después de que ‘St Vincent’ fuera número 70 en 2014. De manera más extraña todavía, ‘Masseduction’ llega más alto en la lista de “streaming álbumes”, donde se ha colocado en el puesto 59.

‘Masseduction’ es el primer top 10 de la carrera de St Vincent tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, donde ha llegado al puesto 6.



Y en streaming… Foyone

C. Tangana continúa por segunda semana consecutiva en el número 1 de la lista de “streaming álbumes” con su nuevo disco ‘Ídolo’. Destaca la subida del disco de Post Malone ‘Stoney’ aunque no incluye ‘rockstar’, del puesto 57 al 34. Además, se registra una entrada que no se produce en la lista de álbumes tradicional: Foyone llega al número 42 con ‘Rico sin denuncia’. Kase.O aparece en el tema ‘Guerrero psicodélico’.