Pablo Alborán cuenta que logró limpiar su nevera por primera vez tras retirarse y estrena bossa nova

Pablo Alborán ha acudido esta semana a ‘Mi casa es la tuya’, el espacio de Bertín Osborne, para hablar sobre su “comeback”, que se produce el próximo 17 de noviembre con la edición de su nuevo disco, ‘Prometo’. Alborán no ha contado nada nuevo: ha dicho que estaba exhausto, que necesitaba tiempo para reencontrarse y que en estos dos años se lo ha pasado muy bien sexualmente, pues ha hecho “de todo con quien he querido”, aunque insiste en que todavía no ha encontrado su medio limón.

Alborán sí cuenta una curiosidad de su retiro, pues recuerda que tras abandonar los escenarios, lo primero que hizo fue limpiar su nevera. Y habla de ello como un logro. “Nunca la había lavado en mi vida”, asegura. “Son logros absurdos pero que forman parte de la cotidianidad de todo el mundo pero de la mía no”.

Por cierto, hoy viernes de lanzamientos el cantante malagueño estrena tema, ‘Al paraíso’, un bonito ritmo brasileiro en el estilo ‘Inensatez’ de João Gilberto, muy apto para escuchar mientras limpias la nevera, aunque también simplemente para deleitarse con un rico arreglo de jazz y pop clásico. Es el tercer adelanto de ‘Prometo’ tras ‘No vaya a ser’ y ‘Saturno’.