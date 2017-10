Sorpasso: L Kan logran (posiblemente) el mayor hit de su carrera con ‘Marie Kondo’

Que un grupo logre su mayor hit cuando lleva 15 años de carrera no pasa todos los días, pero L Kan parece que lo han conseguido con ‘Ay Marie Kondo’. Es difícil determinarlo con precisión, porque en sus inicios, a principios del siglo XXI, no conocíamos ni Youtube ni Spotify, por lo que no tenemos herramientas para medir el alcance de canciones que circularon por el underground electroclash como ‘Todo por placer’, ‘Modern Talking’, ‘Aburrida de estar salida’ o, entre sus canciones emo, la preciosa ‘Todo lo que no’.

Pero lo que les ha pasado este año es digno de noticia. ‘Ay Marie Kondo’, que fue estrenada por JENESAISPOP junto a su vídeo, se acerca en Spotify a las 400.000 reproducciones tras haber aparecido con frecuencia entre los virales del país. Multiplica por 5 su segunda canción más escuchada y por 10 y por 20 las reproducciones de la mayoría de su repertorio. En Youtube ganan aún por mucho los viejos hits, donde llevan subidos 10 años, pero a todas luces ha sido un acierto hacer un juego de palabras con esta conocida gurú del orden, y el tema también parece haberse beneficiado de la buena aceptación entre el público de proyectos como Ojete Calor o Las Bistecs en los últimos tiempos.

Además de en su momento la lista viral, las listas de Spotify que más reproducciones han aportado a esta canción son Spanish Bizarre y, muy especialmente, Que tengas un buen día, donde ‘Ay Marie Kondo’ comparte protagonismo con U2, Scissor Sisters, Beck o Miley Cyrus.

L Kan actúan hoy junto a Las Chillers y su tropa de celebridades invitadas en OchoyMedio. Ultimísimas entradas, aquí.