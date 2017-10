Ready for the Weekend: Fever Ray, Noel Gallagher, Vetusta Morla, Kelly Clarkson, Templeton…

Parecía que la tendencia de lanzamientos había aminorado este mes de octubre en comparación al salvaje septiembre, sin embargo en este último día del mes, sumando dos lanzamientos sorpresa tan importantes como los de Fever Ray y Mø, la cosa ha estado muy animada. Especialmente en el panorama estatal, donde tenemos nuevos largos de Templeton, Modelo de Respuesta Polar (que anticipábamos en exclusiva ayer), Núria Graham, Sierra, AMA (que han ido desgranando mes a mes, culminando hoy con un featuring de Irantzu Valencia), Flamaradas, Marina Gallardo, Joe La Reina y el EP producido por Julio de la Rosa que han venido avanzando Rusos Blancos.

En el panorama internacional el álbum más llamativo de la semana en un plano comercial son los nuevos de Kelly Clarkson y Ty Dolla $ign, pero también se presentan hoy discos tan significados como los de John Maus, The Sound of Arrows, Weezer, Julien Baker, Baxter Dury, Stereophonics o el disco póstumo de Gord Downie –de The Tragically Hip–, fallecido días atrás. También merecen atención el segundo disco de un revitalizador del soul añejo como Curtis Harding, la reedición de ‘Otros principios fundamentales’ de Viva Suecia, que incluye dos temas también inéditos y el nuevo EP de Snoop Dogg, cuyo título ‘Let’s Make America Crip Again’ vuelve a estar dedicado con cariño a Trump.

Junto a los temas que esta semana han presentado Franz Ferdinand, Morrissey, Tune-Yards, Paloma Faith, Ezra Furman, Selena Gomez & Marshmello, !!! (cantando en español, recordemos), Ojete Calor, SOPHIE (hasta esta semana no ha estado disponible en streaming) o Porches, hoy destacamos nuevos avances de Noel Gallagher’s High Flying Birds (el tema que, dice, se inspira en ‘Yeezus’ de Kanye West), Rhye, Sam Smith, Vetusta Morla, First Aid Kit, Delorean, Dream Wife (que acaban de anunciar su debut), Loreen, Sleigh Bells (parte de un nuevo EP) o El Imperio del Perro. También incluimos en la playlist nuevos y atractivos temas de Dawn Richard, blackbear & Tinashe, Amanda Mair, Kygo & John Newman, Clean Bandit & Julia Michaels, Los Santos, DJ Snake & Max Frost, Digitalism, Pitbull & Fifth Harmony y los murcianos Jump To The Moon, que debutan con altas miras.

Además, este viernes también hemos descubierto el tema principal de la próxima película de Pixar, ‘Coco’, que une a Miguel y a la mexicana Natalia Lafourcade, a Laura Mvula reinterpretando el clásico ‘Stay Awake’ de ‘Mary Poppins’ para un álbum de adaptaciones al jazz de canciones Disney, a Benjamin Biolay versionando a Johnny Hallyday para un disco homenaje a su figura, un tema inédito de Cintia Lund que se incluye en la próxima edición física de su debut ‘New York Anthem’, un inédito precioso de Lucy Rose y una nueva versión de ‘Grace’ de Rag’n’Bone Man. Por último, destaca el bonito homenaje que Miley Cyrus ha rendido a Tom Petty, versionando suu ‘Wildflowers’ para un single exclusivo de Spotify.