La Canción del Día: Katy, ¡no te rindas, dale a la ‘Roulette’!

Empecemos por el principio: ‘Witness’ está sentenciado. Si ni el considerable éxito en todo el mundo de ‘Chained to the Rhythm’, ni los cientos de millones de streamings de ‘Bon appetit’ en Spotify y Youtube, ni el top 20 de ‘Swish Swish’ en Reino Unido han logrado levantarlo, nada lo hará. Sin embargo, eso no significa que no siga quedando alguna carta que jugar aunque sea por diversión.

Si se trata de buscar un cuarto single, y pasando de baladas navideñas que no tienen ni el 10% de potencial que ‘Firework’ (aunque ‘Miss You More’ no está nada mal), la mejor opción es ‘Roulette’, que de hecho ha sido adoptada como cuarto single por la radio rusa, que suele ir un poco a lo suyo.

Si me hubieran puesto ‘Witness’ después de haberme enterado de que Hot Chip estaban en el disco, mi apuesta habría sido que esta era la canción de Alexis y Joe Goddard y no ‘Into Me You See’. Ese teclado que predomina en la canción es muy Eurythmics, pero también podría corresponderse con lo que Hot Chip hacían circa ‘I Feel Better’. Pre-estribillo funcional y estribillo explosivo hacen su función en esta brevísima canción de 3.18 que se hace corta, mientras la letra es una divertida propuesta para salir de la rutina.

Dejando al margen ese puente que referencia a la “ruleta rusa” sin necesidad, abriendo la veda a la malinterpretación de las “sex roulette parties”, ‘Roulette’ es más divertida cuando antes ha invitado a “tirar de la ruleta”, “entregarse a la tentación”, quedar con alguien a quien “le mandas tu localización” a través del móvil y “dejarse llevar” porque “te aburre tener siempre con tanto cuidado”. Hay un “grind” que definitivamente puede inclinar la balanza hacia la teoría Grindr, pero la canción es sobre todo puramente evasiva sin más.

La producción es, por cierto, de Max Martin, Shellback y Ali Payami, exactamente las mismas 3 personas que han producido ‘Ready for It?’ de Taylor Swift. ¿Tres personas llenándose los bolsillos partiéndose la caja o tres personas de capa caída?