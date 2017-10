Chlöe Howl deja atrás a los “viejos ricos que la hacían sentir estúpida” y vuelve renovada

Hace más de 3 años sospechábamos que algo pasaba con Chlöe Howl, una joven artista británica que pasó de ser seleccionada como una gran promesa en el famoso BBC Sound of e incluso optar a un Brit a desaparecer casi totalmente. Después de su potente lanzamiento por parte de Sony en 2013, con single como ‘Rumour’, ‘No Strings’ y ‘Dissapointed’, no se volvío a saber más sobre su anunciado debut. Más tarde publicó ‘Bad Dream’, pero después se esfumó hasta hace muy poco tiempo.

La joven, muy reconocible entonces por su cara aniñada y su corta cabellera pelirroja que contrastaba directamente con la madurez de su voz, reapareció meses atrás para anunciar que, ya fuera de Sony y de manera totalmente autogestionada, publicaba un nuevo single, ‘Magnetic’. Es un medio tiempo de inspiración R&B y producción contemporánea sobre una relación tóxica, y en el que se muestra en estupenda forma vocal. Por entonces, Howl ofrecía una de sus primeras entrevistas en años en la web Dork y revelaba el calvario que había supuesto para ella el paso por la multinacional.

“Tuve a un montón de viejos hombres ricos haciéndome sentir que era estúpida. A la mierda con eso”, era el titular de dicha entrevista. Evidentemente se refiere a su paso por Sony, del que dice que aprendió mucho, sobre todo que “nadie saber ser tú mejor que tú misma” y a no “dejar en manos de otros el control de tu viaje”. Tras esta amarga experiencia, sigue trabajando con su productor de entonces, Chris Zane, y juntos están encauzando de nuevo su carrera hacia donde Chlöe quiere. Esta misma semana ha presentado una nueva muestra de ella: se trata de ‘Do It Alone’, un tema más uptempo y bailable envuelto en delicados arreglos de cuerda. Desde luego, un regreso así sí es una fantástica noticia.