The Zephyr Bones: “Intentamos darle un sonido de huesos a las canciones, lo que definimos como beach wave”

Resulta extraño que tengamos que recordarlo, porque su nombre se ha hecho viral en el último año y medio. Pero The Zephyr Bones es un cuarteto establecido en Barcelona y formado por músicos chileno-catalanes que, tras publicar en 2015 su primer EP ‘Wishes/Fishes’, dio un pequeño pelotazo en el verano de 2016 con su canción ‘Black Lips’, logrando atraer sobre todo a prensa y público internacional. Ahora, en apenas 10 días, publican su álbum de debut en el sello La Castanya. Se titula ‘Secret Place‘ y redunda en un sonido particular –pop de guitarras enérgico y luminoso– que ellos han bautizado como beach wave. Charlamos con ellos sobre lo que han vivido en los últimos tiempos, ese disco de debut y su paso por la 1ª edición de Bala Perduda que, aunque no ganaran, sí supuso un importante espaldarazo para ellos.

Este certamen organizado por la Sala Apolo de Barcelona, que también ha visto pasar por él a artistas y bandas como Opatov, The Saurs (ahora Medalla), Odina o Salvador Sobral –ganador de Eurovisión 2017– con su proyecto Böira, cierra mañana 31 de octubre su periodo de inscripción para la edición 2018. Su primer premio no es baladí: incluye una actuación en la próxima edición de Primavera Sound y la grabación de un álbum completo en los estudios ACLAM de Barcelona.

¿Qué os contáis? ¿Qué es lo más relevante que os ha pasado recientemente?

Nos ha pasado de todo, pero saber que podremos presentar nuestro primer álbum en la Rough Trade de Londres o ir al SXSW, en Austin, es algo muy importante para nosotros.

Habéis estado en Monkey Week, ¿alguna anécdota de vuestro show o algún descubrimiento que os haya encantado?

Tocar en la batalla de bandas de Radio 3 fue tan fugaz que nos moló bastante, desde el medio y todo el mundo tocando cada 5 minutos. No ganó nadie, todos molaban.

¿Qué podéis avanzarnos sobre vuestro nuevo álbum? A nivel temático y a nivel producción, ¿qué línea seguirá?

Se titulará ‘Secret Place’ y es un álbum que plasma nuestros recuerdos, momentos o lugares a través de canciones de sonido pop brillante y algunos momentos más oscuros. Aunque se nota una evolución, sigue en el buen beach wave melancólico que tanto nos divierte.

“Vetusta Morla son buenos”

¿Sigue siendo su fecha de edición el 10 de noviembre? ¿Con qué otro disco os apetece más compartir estantería en las tiendas ese día, Taylor Swift o Vetusta Morla?

El disco sale el 10 de noviembre, y Vetusta Morla son buenos.

¿Incluirá el disco ‘Black Lips’, vuestro tema que se hizo viral en 2016, o interpretáis que esa canción ya forma parte de vuestro pasado discográfico y no os pega con lo nuevo?

Siempre ha sido la idea que fuese parte del álbum, tiene un sonido muy entrelazado con otras canciones, al final todo es contar una historia.

Os hemos oído canciones más diáfanas, de riffs cristalinos y calmados, como ‘Juglar Child on the Carousel’ y canciones algo más psicodélicas, como ‘Surrounded by Sunflowers’, ¿qué creéis que define y diferencia a The Zephyr Bones?

Hace un tiempo no lo teníamos muy claro, pero últimamente nos hemos propuesto hacer canciones sin pensar en el ritmo que tenga, igual se puede jugar con el funk o el soul, el surf o el kraut. Siempre intentamos darle un sonido de huesos a las canciones, a lo que definimos como beach wave.

“Decidimos rehacer las [canciones] que más nos gustaban y cerrar esta primera etapa del grupo a través de nuestros propios recuerdos más especiales”

¿Qué experiencias o descubrimientos han inspirado principalmente vuestro álbum?

Gran mayoría de las canciones de ‘Secret Place’ son con las que comenzamos el proyecto. Decidimos rehacer las que más nos gustaban y cerrar esta primera etapa del grupo a través de nuestros propios momentos, recuerdos y lugares más especiales.

Nosotros y mucha otra gente os habrá incluido en su lista de canciones del verano, entre un montón de trap y restos de punk. ¿Es posible que guste todo a la vez? ¿Hay diferencias de opiniones al respecto entre vosotros?

Mola la diversidad musical que hay hoy en día, puedes descubrir muchas cosas nuevas a través de las listas y nos parece bastante cool.

¿Qué gustos unen y cuáles no a los miembros del grupo?

En el grupo hay gustos/colores por doquier, de todo tipo de música en general. Pero al final siempre nos une y nos lleva en la misma dirección… la magia del rock and roll.

“Nos hemos dado cuenta viviendo en Barcelona que hay bandas [nacionales] de nivel muy bueno a través de las últimas décadas”

¿Cuál es vuestro artista nacional favorito de décadas pasadas?

Al crecer en Chile no estábamos muy enterados de toda la escena española, aunque si conocíamos a Los Planetas y nos gustan. Nos hemos dado cuenta viviendo en Barcelona que hay bandas de nivel muy bueno a través de las últimas décadas.

Habéis aparecido y estrenado cosas en medios internacionales, ¿en cuál os ha hecho u os haría más ilusión salir?

Nos hizo bastante ilusión que Clash Magazine haya estrenado el primer single del álbum. Pero creemos que cualquier medio de prensa que se da el tiempo de compartir la música que haces, nos parece fantástico, sea cual sea.

“Gracias al Bala Perduda tuvimos la oportunidad de tocar en Primavera als Parcs”

Este mes se celebra Bala Perduda, ¿qué recordáis de vuestro paso por allí?

Estábamos empezando y aprendimos muchas cosas, gracias al Bala Perduda tuvimos la oportunidad de tocar en Primavera als Parcs en medio de la Ciudadela de Barcelona, rodeados de gente bella.

¿Qué le recomendaríais a la gente que se presenta?

Que se presenten sin ningún prejuicio hacia los concursos, puedes presentar tu proyecto en una buena sala como es el Apolo. Y si eso, ¡el premio no esta nada mal!