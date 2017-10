Adele, Dua Lipa, Adam Levine, Kim Kardashian… entre los disfraces destacados de Halloween 2017

Se acerca Halloween y los famosos empiezan a celebrarlo acudiendo a las fiestas previas y a sus alfombras rojas. Si el año pasado Katy Perry asombró disfrazándose de Hillary Clinton (y su entonces novio Orlando Bloom de Bill) vía prótesis facial, este año toca descubrir quién será el rey o la reina de Halloween, y de momento tenemos algunos candidatos.

No es uno de ellos Adam Levine, que se ha disfrazado de mujer con ropa de… su mujer y una peluca rosa. Mucho más currado está el disfraz de Hiedra Venenosa de Rita Ora o el de Lydia Deetz (‘Beetlejuice’) de Dua Lipa. Aunque parece que Kim Kardashian se lleva la palma por el momento con sus dos disfraces: la socialité se ha vestido de Cher en una fiesta acompañada de Jonathan Cheban, que hacía de Sonny; y de Aaliyah en otra, y ambas veces las ha clavado.

También han dejado ver sus disfraces Avril Lavigne, que ha ido de poli sexy; Demi Lovato, que ha ido de Selena Quintanilla, el locutor Ryan Seacrest, quien junto a Kelly Ripa se ha vestido de ‘El cuento de la criada’, y Adele, que no sabemos muy bien de qué ha ido, pero ha vestido un bonito atuendo en la fiesta de cumpleaños de Frank Ocean, que ha cumplido 30 años.

So this is what everybody is mad about. Kim Kardashian doing an Aaliyah inspired Halloween costume? pic.twitter.com/GhpYxNeb9A

— Alluring Ivy✨ (@Drebae_) October 29, 2017