A Nosoträsh les resulta “familiar” el nuevo jingle de El Corte Inglés

Nosoträsh no sacan disco desde 2005, pero eso no significa que algunas de sus miembros no sigan al frente de otros proyectos musicales como La Villana o Møna, o que hayan abandonado sus redes sociales. Un mensaje escrito esta tarde en Twitter habla de lo “familiar” que les resulta el último jingle de El Corte Inglés. Probablemente se refieran a lo similar que suena ese ‘Era para mí’ con ‘Voy a aterrizar’, el primer éxito de su carrera, contenido en su debut homónimo, editado por Sony en un momento de furor en torno al indie español, y ya descatalogado.

Un mensaje en el Youtube oficial de El Corte Inglés indica que ‘Era para mí’ es autoría de OEO Música, que se encarga de crear canciones para anuncios publicitarios. Es habitual que en el mundo publicitario, las agencias se “inspiren” en éxitos populares pero cambiando alguna nota o algún pequeño detalle con el objetivo de ahorrar unos cuantos euros en derechos. En verdad, en este caso, casi que sorprende más el contraste entre lo que vemos y lo que oímos. ¿Una canción como sí, de Nosoträsh, producida más bien en plan Ketchup, era la mejor idea justo para un anuncio de El Corte Inglés?

‘Voy a aterrizar’ fue probablemente la canción más popular de la carrera de Nosoträsh, si bien hay que destacar que a día de hoy ‘Arte’ la cuadriplica en reproducciones en Spotify. Su tercer largo ‘Popemas’ se considera al fin y al cabo su obra maestra, si bien tampoco hay que pasar por encima de sus segundo y cuarto álbumes, más que notables.