Tigres Leones / El año de la victoria

Si ‘La Catastrofía’ ya parecía un gran salto en la carrera del ahora trío madrileño Tigres Leones, hoy queda empequeñecido por ‘El año de la victoria’, su tercer largo. Si aquel álbum autoproducido suponía una mejora del sonido del grupo respecto a ‘Mucho Spirito’, el trabajo que han realizado David Rodríguez (La Estrella de David, La Bien Querida) y Sergio Pérez (de Svper) en estas 12 nuevas canciones se eleva, poderoso, sobre ambos. Sí, no hay duda: ‘El año de la victoria’ es, sin ninguna duda, el mejor disco que ha presentado hasta la fecha el grupo formado por Javier Marzal, Luismi Pérez y Paco Ramírez.

Este es el perfecto ejemplo de un grupo que sabe aprovechar la buena inercia adquirida con talento y algo de fortuna: en su caso, aquel espaldarazo que supuso para ellos ‘Marte’ (La Bien Querida no colabora en este álbum, pero parece lógico que aparezca en sus agradecimientos). Si dejar caer la pelota al suelo, se han abrazado a ellos y han salido corriendo hasta que han conseguido lo que, intuimos, buscaban: hacer un disco capaz de mirar a la cara a los grandes de la escena sin abandonar su personalidad, permanentemente buscando el lado fantástico e imprevisible de lo cotidiano. El alucinado clip de ‘Domingo’ o la fantástica portada de Querido Antonio –Alberto González Vázquez–, con Los del Río aplastando a la humanidad con su “arte”, son una atinada traslación visual de esto mismo.

Una personalidad que en este disco solidifica sobre un furioso pop de guitarras eminentemente clásico, a lo The Kinks/The Jam/Buzzcocks, reincide en ciertos rasgos iconoclastas que vuelven a recordar a los primeros El Niño Gusano (‘Accidente’). Pero sobre todo destaca por unas melodías extraordinarias, con la rotundidad de un jingle o la sintonía de una serie infantil que no puedes sacarte de la cabeza, que golpean (en la puerta, en el corazón) como puñetazos y dejan moretones. Temas como ‘Golpe en la puerta’, la citada ‘Domingo’, ‘Milos Forman’, ‘Popular’ o ‘Haz que se vaya el aire’ (con el contrapunto vocal de Marina Gallardo) pugnan entre sí por saber cuál es la favorita, la que pelearemos por incluir en nuestra lista de canciones favoritas de este 2017. Un festival que solo aminora cuando se acerca el final del disco, con ‘Los demonios’ y ‘El paracaidista ruso’ dándonos un respiro anticipado que no pedíamos.

Pero es que además su estilo comienza a mostrar una saludable permeabilidad a la tradición castiza, con esas ‘Miliciano’ y ‘El año de la victoria’, que suenan a amargos cantes de postguerra pasados por el tamiz de los Gabinete Caligari más sombríos. Una amargura que subyace también en otras canciones (‘El mar’) y que revela una carga melancólica bajo el aparente descoyunte humorístico de la superficie, como si los gags de Miguel Gila se hicieran canciones. Y no se me ocurre mejor elogio, la verdad.

Calificación: 7,8/10

Lo mejor: ‘Golpe en la puerta’, ‘Domingo’, ‘Miliciano’, ‘Milos Forman’, ‘El año de la victoria’

Te gustará si te gustan: Los Punsetes y Gabinete Caligari

Escúchalo: Spotify