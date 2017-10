Lydia Night de The Regrettes es agredida por una mujer vestida de Robin en plena actuación

A principios de este año os presentábamos en nuestra página a The Regrettes, un cuarteto formado por 3 chicas y 1 chico de Los Ángeles con buenos temas de punk pop rock urgente y letras feministas. Desde entonces, han estado girando intensamente por Estados Unidos para presentar su álbum de debut ‘Feel Your Feelings Fool!’. La última de esas actuaciones tuvo lugar en el festival The Growlers Six, un minifestival organizado en L.A. el pasado domingo por el grupo The Growlers con motivo de Halloween y en el que artistas y público acuden disfrazados. Sin embargo, la cosa acabó siendo menos divertida de lo que se suponía, como explica Billboard.

Y es que mientras actuaban The Regrettes, su cantante y guitarrista Lydia Night vio cómo una mujer disfrazada de ¿Robin? lograba subir al escenario desde la pista, se acercaba a ella y la empujaba hasta tirarla violentamente al suelo, encarándose con ella después hasta que fue apartada por los compañeros de grupo de Knight. Como atestigua un vídeo de Instagram, Lydia estaba totalmente desconcertada y no parecía saber a qué venía la agresión. Después, el grupo ya no volvió a terminar su actuación.

Horas después, Lydia escribió un mensaje en Instagram en el que explicaba que no conocía de nada a esa mujer y que, aparentemente, estaba bastante drogada y la confundió con otra mujer. Night también dice que ser una intérprete “es una de las cosas más vulnerables que se pueden hacer” y que lo último por lo que quiere preocuparse al subir a un escenario es por estar en peligro. Recordemos que hace poco también veíamos cómo un tipo subía al escenario durante una actuación del grupo Alvvays en Bélgica y trataba de besar a su cantante, Molly Ranking.