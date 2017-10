Pajaro Sunrise muestra su gran eclecticismo en “Tipo Test”

Justo un año después de la edición de ‘The Collapse’, que contenía la estupenda ‘Man’s The Only Bird That Has No Feathers’ y la evocadora ‘Schiphol’, Pajaro Sunrise continúa actuando en directo. Este jueves 2 de noviembre habrá un acústico en El Intruso de Madrid como parte del ciclo Escenarios Mahou, pero el líder del proyecto Yuri Méndez ha indicado en Facebook que lo que está preparando ya es su nuevo disco. “Tengo unas doscientas mil canciones nuevas para el próximo disco”, indicaba, antes de continuar: “Nos gustará mucho si vienen a vernos: mi cabeza será el caos de siempre, pero haremos que sea rebonito, tocaremos ‘Wolf’ y al acabar celebraremos lo venido, lo viniente y lo por venir. Todo a la vez”. Seguramente en ese “caos” tenga algo que ver su variadísimo gusto musical, en el que caben El Boss y Woody Guthrie, Massiel y Bruno Mars, Eddie Cochran y El Fary, YACHT y The Soft Boys. Hablamos con él sobre sus gustos en nuestro Tipo Test.

¿Tienes canción favorita de todos los tiempos? En caso negativo, ¿una canción que te haya obsesionado últimamente?

De bambino solía ser ‘Thunder Road’, de Bruce Springsteen, pero ‘Don’t Give Up’, de The Whitest Boy Alive no debe de andar muy lejos. Siempre tengo alguna canción en modo repetición en la cabeza y últimamente ‘Insanely Jealous of You’ de The Soft Boys y ‘Paris’ de M|O|O|N me han vuelto muy loco.









¿Qué canción ajena ensayaste por primera vez en tu vida?

Si no recuerdo mal, ‘I Ain’t Got No Home’, de Woody Guthrie.



¿Alguna canción que asocies a un recuerdo infantil?

La primera vez que me colé en la habitación de mis primos -con ocho años- puse un disco de Kraftwerk y sonó ‘The Robots’. Es recuerdo musical, pero la impresión se ha quedado para siempre.



¿Qué canción desearías haber escrito?

Me suele bastar con escucharlas, pero me apropiaría de casi cualquier cosa de Burt Bacharach sin pensarlo demasiado.



¿Qué canción odias con toda tu alma?

No me consta.

Actuación vocal que adores.

Willie Nelson cantando ‘Georgia on my Mind’, por ejemplo.



Momento musical exacto de una canción que adores.

Debe de haber millones, pero ahora mismo me ha venido a la cabeza un punto hacia el final de ‘No Woman’, de Whitney, en el que entra una frase de metales que es gloria pura sin cortar; minuto 3:25.



¿Alguna canción que en algún momento te haya avergonzado que te guste o no existe tal cosa como el “guilty-pleasure”?

No conozco la culpa, del Fary a Bruno Mars pasando por Massiel. Todo me parece bien.



¿Mejor secuencia de canciones en un disco que hayas oído?

Otra vez debe de haber miles, pero los primeros que me vienen a la cabeza sin pensarlo mucho son ‘Saint Bartlett’ de Damien Jurado y un recopilatorio antiguo de Eddie Cochran que me pirra y me sé de memoria.



¿Algún disco que te encante pero cuya secuencia te parezca un desastre?

Si me gusta mucho un disco también acaba por gustarme mucho la secuencia, así que no podría decir ninguno.

¿Qué necesita una canción para ser perfecta?

Creo que basta con que te pille en el momento adecuado para escucharla, pero que haya algún elemento o alguna parte que parezca muy fuera de lugar y sorprenda ayuda bastante.

Un remix que te haya vuelto loco/a

La remezcla de ‘Psychic City’ de Yacht que hicieron Classixx puede ser una. O la de Mark Ronson de ‘Animal’. Me sirve también casi cualquier cosa de Whatever/Whatever.







¿De qué canción de tu propio repertorio te enorgulleces más o crees que está más infravalorada?

Una vez hechas tiendo a ver especialmente lo que menos me gusta, pero quizá mi preferida sea ‘086’, de ‘Kulturkatzenjammer’. Ha sonado bastante en radios fuera de España, así que no siento que esté infravalorada.



¿Qué canción tuya te imaginas cantando a otro artista? ¿A quién?

Hummm, nunca lo había pensado, pero si pudiese elegir pondría a Daniel Johnston a cantar cualquiera y que sea lo que tenga que ser.