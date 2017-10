Los Emmy Internacionales cancelan su premio honorífico a Kevin Spacey; en marcha spin-off de ‘House of Cards’

Las consecuencias para Kevin Spacey de haber acosado supuestamente a un menor en los años 80, cuando tenía 26 años y la presunta víctima, Anthony Rapp, 14, no se han hecho esperar. Ayer se conocía la noticia de que la sexta temporada de ‘House of Cards’, en preparación, será la última, y si bien un portavoz de Netflix aseguraba que la decisión se había tomado hace meses, a nadie se le escapaba que se hacía pública justamente horas después del desafortunado comunicado de Kevin Spacey, en el que salía del armario, aseguraba no recordar a Anthony Rapp y se excusaba utilizando el alcohol.

Los Emmy Internacionales, que se dedican a producciones no estadounidenses desde hace 45 años, no han tardado en reaccionar e informan de que no se concederá al actor ningún premio honorífico, como estaba previsto. “La Academia Internacional informa de que debido a los hechos recientes no habrá homenaje a Kevin Spacey en la edición de 2017”, indica el tuit. La ceremonia de recepción para Spacey iba a tener lugar en tres semanas, en concreto el 20 de noviembre.

En las últimas horas se ha sabido que Netflix está preparando un spin-off de ‘House of Cards’ sin el personaje central de Kevin Spacey, el carismático y manipulador Frank Underwood. El spin-off podría estar centrado en el personaje de Doug Stamper (Michael Kelly), si bien se trabaja en dos posibilidades más, como informa Variety.