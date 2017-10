20 himnos alternativos de Halloween que no son ‘Thriller’

Es impensable una fiesta de Halloween sin ‘Thriller’, la canción de ‘Ghostbusters’ o ‘Bela Lugosi’s Dead’, pero no imposible: os proponemos una playlist de Halloween alternativa con canciones oscuras, lúgubres, que dan un poco de miedo y no solo por títulos como ‘Exhumed’ (Zola Jesus, como siempre entregada a la oscuridad) o ‘Teenage Witch’ (de John Maus podría decirse un poco lo mismo).

Abre la playlist, como no podía de ser de otra manera, la música de la segunda temporada de ‘Stranger Things’, que da pie entonces a pasajes de todo tipo: entramos en un bosque encantado con Hope Sandoval en ‘Into the Trees’, a una rave siniestra con ‘Glory’ de Cold Cave y directamente a otras dimensiones con la demente ‘Time to Live’ de Ariel Pink o ‘To the Moon and Back’ de la reina de este Halloween, Fever Ray. Hay tiempo para el romanticismo (‘Vampire’ de Cintia Lund) y para la melancolía (‘Something to Remember Me By’ de The Horrors) pero en cualquier caso, predomina la oscuridad.

Aunque la mayoría de canciones de la playlist son actuales, no hemos podido dejar pasar la oportunidad de incluir joyas góticas un poco más antiguas como ‘Somewhere Tonight’ de Beach House (¿de qué castillo encantado ha sacado el grupo ese organillo?), ‘Necrotú y yo’ de Presumido (perfecta para regalar necro-flores a tu necro-amor) o ‘Female Vampire’, la fantasía sangrienta de Jenny Hval, en su lugar idónea para escuchar mientras bebes una copa de vino… o de sangre. ¡Feliz Halloween!