La Canción del Día: Young Fathers vuelven con ‘Lord’, un gran tema lleno de contrastes

“Hemos terminado un disco nuevo. De una puta vez. En cualquier caso, aquí va una canción extraída de él, llamada ‘LORD’. Nos vemos pronto”. Estas palabras son los que podemos leer en la nota de prensa del nuevo single de Young Fathers que ha llegado a las plataformas de streaming en las últimas horas de Halloween.

Conociendo la oscuridad que han manejado en el pasado los ganadores del Mercury Prize a mejor álbum del año por ‘Dead‘, y teniendo en cuenta la fecha de estreno, lo lógico era pensar que el grupo hubiera optado por un tema tenebroso y virulento. Sin embargo, los primeros compases de ‘Lord’ desconciertan por presentar a unos Young Fathers delicados y luminosos, casi infantiles. ¡Pero si parecen un grupo sueco en la onda de I’m From Barcelona!

Sin embargo, la sombra aparecía junto a la luz en realidad desde el segundo cero, y según avanza el tema, el góspel y los teclados contrastan con una producción más psicodélica y turbia, marca de la casa o propia de bandas afines como los Liars y TV On the Radio. Un tema lleno de claroscuros que deja bastantes ganas de escuchar ese nuevo álbum que presentarán en su Reino Unido natal el próximo mes de marzo (las entradas para verlos saldrán este 3 de noviembre). ¿Deducimos que para esos 20-24 de marzo ya tendremos entre las manos su nueva obra? Será en todo caso, la continuación de su disco de 2015 ‘White Men Are Black Men Too‘.