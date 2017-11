N.E.R.D vuelven y mejor acompañados imposible, con Rihanna en la juguetona ‘Lemon’

N.E.R.D, el grupo de Pharrell Williams, Chad Hugo y Shay Haley, autor de ‘She Wants to Move’, ha avanzado su regreso en los últimos días colgando pósters de “No One Really Ever Dies” (la frase que esconde las siglas de su nombre) por el festival de Tyler, the Creator Flog Gnaw, que se celebra en Los Ángeles.

El regreso de N.E.R.D se materializa hoy con el lanzamiento de un nuevo single, ‘Lemon’, donde se acompañan de una vocalista de excepción, Rihanna. La canción, en el estilo de Pharrell, es un funk esquelético y minimalista, y en ella la barbadense ofrece un rap carismático y lleno de actitud. No es la primera vez que Rihanna y Pharrell colaboran, como prueba este tuit de Rihanna de 2012, pero sí la primera vez que una colaboración suya ve la luz.

‘Lemon’ se presenta además con un videoclip protagonizado por una mujer que baila al ritmo de la canción en el interior de una sala recreativa. Curiosamente Rihanna aparece solo al principio del vídeo rapando a esta misma persona. N.E.R.D no hacen acto de presencia. El grupo, por cierto, no edita disco desde 2010, cuando salió ‘Nothing’, aunque en 2014 lanzó una canción para la película de Bob Esponja, ‘Squeeze Me’.