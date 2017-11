George Michael habló de la que considera su obra maestra ‘Older’ en su entrevista final

George Michael fallecía la pasada Navidad, pero por supuesto su música le mantiene vivo. Recientemente la reedición de ‘Listen Without Prejudice’, su segundo disco en solitario, ha sido número 1 en Reino Unido con cifras de venta espectaculares, y ahora BBC ha emitido la primera parte de su entrevista final. La entrevista fue concedida a la periodista Kirsty Young justo antes de las Navidades pasadas con motivo de un documental sobre la vida y la carrera de George Michael que se estaba rodando, de nombre ‘Freedom’. Tuvo lugar en casa del cantante durante dos horas y terminó convertida en una reflexión sobre su vida, que no se pensaba emitir en principio tal cual, pero que al final se ha recuperado por motivos evidentes.

Una segunda parte de la entrevista se emitirá el miércoles 8 de noviembre y entre los temas revelados que se tratarán la semana que viene está su relación con su novio Anselmo, fallecido como consecuencia del Sida, que inspiró ‘Jesus to a Child’ de ‘Older’. “’Older’ es mi mejor momento, en mi opinión… No quiero estar así de inspirado nunca más. Escribí ‘Older’ en unos 8 o 10 meses. Creo que escribí la mejor pieza de música, la más curativa, de toda mi carrera”.

En la primera parte de la entrevista, ya emitida, reconoce no haber podido vivir su vida de manera plena: “Si realmente soy honesto, algo, alguien, alguna entidad no estaba preparado para permitirme tener una vida completa. Siempre tenía que hacer más discos, tenía que encontrar cuál sería el siguiente paso creativo. Era como una decisión entre “¿quieres encontrar tu lugar en la vida, tu lugar con una pareja o amante o quieres seguir por este camino hasta tu siguiente logro?”. George Michael dice que se decantó por lo primero, y de ahí quizá que su producción musical fuera tan escasa, llegando a rozar la media de disco de estudio con canciones propias por década. Y sin embargo, parece que algo no le terminó de satisfacer.

También habla en esta entrevista recogida por el NME, sobre su salida del armario. “No estaba preparado para hacerlo. Eran los tiempos del Sida y por esa razón no tenía otra preocupación sobre salir del armario que no fuera mi familia. Vengo de una familia estrechamente unida, y cuando mi madre estaba viva, que Dios la bendiga, inmediatamente hubiera asumido las mismas paranoias que yo como gay sobre el Sida a mediados de los 80. No era un buen momento para la comunidad gay, así que por mi madre y por mi hermana, no quería que pensaran que vivía en peligro”. La propia BBC publica una noticia sobre las quejas de los usuarios por el exceso de música emitida durante la entrevista, cuando lo que querían era escuchar su voz.