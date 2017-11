Sam Smith cuenta en James Corden que bailará Fifth Harmony en su boda en tacones… tras lo cual aparecen Fifth Harmony

Sam Smith se ha montado en el coche de James Corden aprovechando que su nuevo disco, ‘The Thrill of it All’, sale este viernes 3 de noviembre. El cantante ha cantado viejos temas como su odiada (¿ya no?) ‘Money on My Mind’ o ‘Lay Me Down’. Sam cuenta a Corden que él fue una de las primeras personas que habló de esta segunda canción (lo hizo en este tuit de 2013), cuando Smith no era famoso y de hecho trabajaba en un bar. Corden asegura que cuando oyó la voz de Smith supo que la escucharía toda su vida.

Smith comenta en el coche de Corden además su amor por Fifth Harmony, que dice le hacen sentir “libre” y “vivo” y que hacen que su “mujer interior arde”. Dice que el día de su boda bailará en tacones ‘Work from Home’, que se subirá al altar con ella sonando y en tacones y además asegura que tiene su boda ya pensada: celebrará un funeral para su yo soltero proyecciones de su soltería, tras lo cual emergerá de una tumba y empezará la fiesta y saldrán Fifth Harmony de alguna parte.

Afortunadamente para el “harmonizer” de Smith, y como James Corden sabe cómo dar una sorpresa, las verdaderas Fifth Harmony aparecen “de repente” y “por casualidad” por la calle y entran al coche de Corden para sumarse al trayecto y bailar con Smith y el presentador inglés este ‘Work from Home’ que tanto apasiona a Smith.