Tove Lo cede el protagonismo a su trasero y “labios azules” en el portadón de su nuevo disco y comparte selección de temas

Tove Lo ha compartido la portada -perdón, el portadón- de su nuevo disco, ‘Blue Lips’, la continuación de su anterior trabajo, ‘Lady Wood‘, que se publica el 17 de noviembre. La portada es un primer planazo del trasero de Tove Lo, desde el cual podemos ver perfectamente sus “labios azules”. La artista además se agarra con fuerza una de las nalgas. No deja lugar a la imaginación esta cubierta, por cierto, editada con un atractivo efecto neón.

La autora de ‘Stay High (Habits)’ ha compartido además el tracklist de ‘Blue Lips’ y, como acostumbra, ha dividido el álbum en dos partes o capítulos, esta vez tituladas ‘Light Beams’ y ‘Pitch Black’ (el anterior se dividía en ‘Fairy Dust’ y ‘Fire Fadee’). El single principal del álbum, ‘Disco Tits’, para el que se ha realizado un curioso videoclip protagonizado por Tove Lo y un teleñeco, abre el disco y da lugar a otros títulos, todos escritos en minúscula, como ‘shedontknowbutsheknows’, ‘bitches’ o, ya en la segunda parte, la curiosamente titulada ‘hey you got drugs’?

‘Blue Lips’:

LIGHT BEAMS

disco tits

shedontknowbutsheknows

shivering gold

dont ask dont tell

stranger

bitches

PITCH BLACK

romantics (featuring daye)

cycles

struggle

9th of october

bad days

hey you got drugs?