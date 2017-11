Charli XCX quiere que te gastes “pasta sucia” en ella en su bruta colaboración con David Guetta y Afrojack

Charli XCX, autora de éxitos como ‘Boom Clap’ o ‘After the Afterparty’ y compositora de varios hits para otros (‘Fancy’, ‘I Love It’), interpreta el nuevo single de David Guetta y Afrojack, ‘Dirty Sexy Money’, que incluye además “featuring” de French Montana (a quien has oído recientemente en el remix de ‘Mala mujer’ de C. Tangana).

Como adivinarás por sus productores, ‘Sexy Dirty Money’ no es una cosa fina precisamente: Guetta y Afrojack empuñan sus armas más brutas en este número discotequero, de estribillo espasmódico y efectista, que por muy poco no es una canción EDM de 2011. Por su parte, Charli exuda personalidad en una actuación vocal en la que pide que te gastes “sucia pasta” en ella (“valgo un millón de dólares, hago tus sueños realidad”, canta) y que incluye posible auto-referencia (esos “pull up!” remiten a su canción ‘Pull Up’ con MØ).

Charli XCX ha publicado “mixtape” este año, ‘Number 1 Angel‘, pero se ha superado sobre todo con un single posterior y su videoclip lleno de maromos, ‘Boys’. Nada se sabe sin embargo del sucesor real de ‘Sucker’, su segundo y hasta ahora último disco, publicado en el ya lejano 2014. Eso sí, temazos posteriores a ese álbum ha publicado bastantes.