Canada produce el psicodélico nuevo videoclip de The Zephyr Bones para ‘Telephone’

El 10 de noviembre llega a las tiendas ‘Secret Place’, el debut de The Zephyr Bones, muy esperado tras el éxito viral que dio la radiante ‘Black Lips’ el año pasado o la promesa de otros temas como ‘Juglar Child on the Carousel’, ‘Weird Summer’, ‘Secret Place’ o ‘Surrounded by Sunflowers’.

Hoy, el cuarteto chileno-catalán, formado por Brian Silva, Jossip Tkalcic, Marc López y Carlos Ramos, desvela el videoclip de su nuevo single, ‘Telephone’, publicado el pasado 20 de octubre. El vídeo es una producción de CANADA dirigida por Roger Guàrdia que muestra a sus integrantes interpretando la canción en un estudio oscuro, con todos ellos vestidos con una camiseta o camisa blanca a excepción de su vocalista. Pero el vídeo destaca sobre todo por sus psicodélicos efectos de post-producción.

Sobre ‘Secret Place’ el grupo residente en Barcelona nos hablaba recientemente en una entrevista, contándonos seguirá en la línea “beach wave” que ha definido al grupo desde su inicio.

El grupo explicaba esto también sobre el álbum: “Gran mayoría de las canciones de ‘Secret Place’ son con las que comenzamos el proyecto. Decidimos rehacer las que más nos gustaban y cerrar esta primera etapa del grupo a través de nuestros propios momentos, recuerdos y lugares más especiales”.