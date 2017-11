Berto Romero se pone romanticón con Pimp Flaco y Kinder Malo en el vídeo mal hecho de ‘Laberinto de amor’

El 10 de noviembre se estrena en cines ‘Algo muy gordo’, la nueva comedia de Carlo Padial protagonizada por Berto Romero (quien ha co-escrito el guion junto a Padial), sobre el rodaje de una película que sale mal. La película narra el accidentado transcurso de este rodaje y, según Filmaffinity, es “una reflexión en tono documental sobre los resortes de la comedia, la industria que fagocita el arte y la vida que, en el espacio que queda entremedias, se abre camino”.

De la canción principal de ‘Algo muy gordo’, donde también aparecen Carlos Areces y Carolina Bang, entre otros, se han encargado los reyes del trap español, Pimp Flaco y Kinder Malo, que en ‘Laberinto de amor’ se alejan del trap para adentrarse en terrenos más pop, a través de una melodía romanticona y una letra que nos habla sobre atreverse a lanzarse al amor aunque duela. “Tu cuerpo es un laberinto del que no sé salir, y olvidarte solo hace que me acuerde de ti, y sin ti no es lo mismo”, reza su estribillo autotune mediante.

Los autores de ‘Terremoto turquesa’ aparecen también en el videoclip de ‘Laberinto de amor’ junto a Romero, conformando un trío de enamorados medio perdidos en un videoclip que no podría estar peor hecho a propósito (ese plano de Romero que no sabe dónde está el micrófono, esos planos torpes y extraños), por supuesto acorde con el argumento de esta nueva película.