Ready for the Weekend: U2 & Kendrick Lamar, Javiera Mena, Ojete Calor, Sam Smith, Maroon 5…

La actividad discográfica en este primer viernes de noviembre ha dado un bajón notable respecto a semanas anteriores. Una especie de semana de transición entre la actividad frenética del Q4 (último cuatrimestre del año) y la temporada navideña, donde habrá menos álbumes nuevos y más reediciones y discos de villancicos. Aún así, pesos pesados de la industria como Sam Smith y Maroon 5 publican hoy sus anunciados nuevos álbumes, junto a los de Chris Brown, Shamir, Ojete Calor, Tomas Barfod (de WhoMadeWho), una mixtape que reúne a las estrellas del rap yanqui 21 Savage, Offset y Metro Boomin, un disco sorpresa (en varios sentidos) de Willow (Smith, la hija de Will) y los debuts de la prometedora Grace VanderWaal, el colaborador de Depeche Mode conocido como Null+Void, Ballena –uno de los últimos fichajes de Subterfuge–, y los interesantes Paranormales. Además hay nuevos EPs –curioso: casi todos de artistas británicos– de Emeli Sandé, Skepta, Bicep y Nico & Vinz (aquellos de ‘Am I Wrong’) y Portugal.The Man, que dedican un discos de remezclas a ‘Feel It Still’, un tema de su último disco que, de manera inesperada, se ha convertido en un hit en EE UU.

Pero ojo, que 2017 no se ha acabado y quedan varios lanzamientos muy importantes en las próximas semanas: sobre todo, claro, los nuevos discos de U2, Taylor Swift y Neil Young, que han presentado nuevos adelantos, pero también Miguel, Kygo, Xoel López, Julio de la Rosa o blackbear. Y a estos se les han sumado en los últimos días, aunque ya de cara a los primeros meses de 2018, Young Fathers, Joan As A Police Woman, Ought, Maria Rodés –aunque no está aun clara la fecha de lanzamiento de ‘Eclíptica’– y Nightmares on Wax.

También esta semana hemos comenzado a disfrutar de las reapariciones de N.E.R.D. –¡con Rihanna!–, Javiera Mena, David Guetta –con Afrojack y Charli XCX), The Fratellis, Public Access TV, Kanye West (en el nuevo single de su protegido CyHi The Prynce) y Born Ruffians; más nuevos singles de RAYE, Ganges, Goat Girl, Bad Bunny –de nuevo con J Balvin más Prince Royce–, Nathy Peluso, Chlöe Howl, Migos con Nicki Minaj y Cardi B, y los más que interesantes North State.

Por último, hoy también tenemos inéditos de Grizzly Bear, Norah Jones –en sendos singles exclusivos para Spotify con versiones de Diane Gluck y Neil Young, respectivamente–, Feist –que edita versión oficial de su homenaje a Leonard Cohen–, Sufjan Stevens –su aportación a una BSO que presentábamos ayer–, Wild Honey, Maga (una nueva versión de ‘Juego’, con Sant Balmes de Love of Lesbian) y el trap ilustrado de Kaixo (que dedica un tema a un canterano del R.C. Celta de Vigo, Pape Cheikh). Por supuesto, la industria afila sus garras de cara a Navidad con reediciones y rarezas (p.e., un nuevo volumen de ‘The Bootleg Series’ de Bob Dylan o el recopilatorio de Robbie Williams en cuya portada enseña el culo) y discos navideños (como los de Sia y uno dedicado a José Alfredo Jiménez, que incluye entre otras una versión de Carla Morrison).