William Patrick Corgan se suma a la realidad virtual y estrena vídeo de ‘Aeronaut’

‘Aeronaut’ es la bonita balada que ha avanzado ‘Ogilala’, el nuevo disco de William Patrick Corgan. El disco ya está a la venta y el músico sigue con su promoción, ahora publicado un videoclip para esta misma canción realizado en realidad virtual. Es el primer adelanto de un proyecto mayor en este sistema, según Rolling Stone, que podrá verse (al menos en Estados Unidos) ya en 2018.

El concepto del vídeo es sencillo: Corgan interpreta ‘Aeronaut’ al piano mientras una sucesión de planos surrealistas ocurren tras él. No tardarás en darte cuenta que el “verdadero” Corgan aparece aquí en 2D y parece por tanto una animación (casi se puede decir que parece un Sim, y no de la última generación precisamente), pero es porque el vídeo es solo un avance del gran proyecto de realidad virtual que prepara Corgan y que se proyectará en salas. Danny Bittman es autor del vídeo y Viacom NEXT e Isboar sus colaboradores.

El líder de The Smashing Pumpkins ha sido noticia recientemente por realizar una emocionante versión de ‘Wrecking Ball’ de Miley Cyrus, por cierto, sin ningún tipo de ironía detrás, pues el músico ha declarado que Cyrus le gusta (en 2014 habló sobre su deseo de colaborar con ella). Dado el talento de Cyrus para las versiones, no estaría mal que se marcara una de este ‘Aeronaut’ que por melodía le sentaría como un guante.