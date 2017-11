La Canción del Día: adivina a qué suena ‘Metrotech’ de Public Access TV

Si algo nos ha enseñado la última década, es que la música ya no se rige por lo que puede ser sino también por lo que ya ha sido. Cada día salen grupos que buscan simplemente emular a sus ídolos, y algunos de ellos nos sorprenden con canciones de las que sus mismos ídolos estarían orgullosos. Es el caso de Public Access TV, que en 2016 publicaron un fresco debut de rock ‘n roll titulado ‘Never Enough‘ tan deudor de Cars, Iggy Pop o The Strokes como repleto de buenas canciones.

El cuarteto de Nueva York, liderado por John Eatherly (antes en Be Your Own Pet y The Virgins) vuelve en 2018 con nuevo disco, ‘Street Safari’, y su single principal es una nueva muestra de que el grupo ha nacido en la época equivocada. ‘Metrotech’ es un número de rock muy funky que remite a los Rolling Stones de ‘Hot Stuff’ y al David Bowie de ‘Fame’ (y un poco a ‘Another One Bites the Dust’) pero, sobre todo, destaca por una línea de bajo que habría hecho las delicias del mismo público que idolatró a esos artistas en los 70.

Y como las canciones mencionadas, ‘Metrotech’ es una canción hecha para bailar. El grupo explica: “’Metrotech’ es la banda sonora para tu paseo a las 6 de la mañana, después de una noche de borrachera. Desde que empiezas a beber a tope para ser la primera persona que llega a la pista de baile, hasta que termina la noche y eres la última persona despierta en el after”.