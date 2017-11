John Maus nos visita con banda y sin playback: ¿hemos salido ganando o perdiendo?

John Maus protagonizó hace algo más de un lustro uno de los conciertos más controvertidos que se recuerdan en el entorno Primavera Sound. Tuvo a bien la idea de presentarse en Primavera Club en 2011 sin banda y en playback, mientras lanzaba alaridos por encima, propiciando que, de manera insólita para una promotora, desde el blog de la organización tuvieran que defender su set de esta manera: “¿Que el concierto de John Maus polarizó a la audiencia en el Círculo de Bellas Artes de Madrid? Estupendo, lo mismo ocurrió la primera vez que Elvis salió por la tele, la primera que Dylan electrificó su cancionero, cuando los Pistols pillaron a un bajista que no sabía tocar, cuando Kraftwerk montaron un concierto con autómatas o cuando Public Enemy le dieron a la sirena. ¿Desde cuándo un concierto es mejor o peor según ciertas decisiones de tipo técnico? ¿Qué convierte a John Maus en una propuesta menos honesta que Suicide, Flaming Lips, Sunn O))) o cualquiera que interprete usando overdubs, carezca de filigraneo o no tenga un cantar ortodoxo? Intentar trazar el límite de lo que es y lo que no es constituyente de una propuesta válida de directo es una empresa que dejará en muy mal lugar a quien lo intente”.

Con este panorama, John Maus parece haber reculado y ahora viaja en formato cuarteto junto a un bajista, un baterista y un teclista a los sintes. ¿Es una buena noticia para la música? Según como se mire. Por un lado, en estos 6 años hemos asistido atónitos a una proliferación de la lata y las voces pregrabadas en los conciertos, excesiva a todas luces en los shows de estrellas como Charli XCX o Rihanna. Sin embargo, en un contexto completamente distinto, el del underground de un local del tamaño del Café La Palma, con capacidad para 150 personas, la vieja propuesta de John Maus resultaba paradójicamente original y hasta provocadora. No es que ser profesor de filosofía le baste como coartada intelectual para que su espectáculo se convierta de inmediato en una muestra de sabia post-ironía donde en otros solo vemos holgazanería y falta de aptitudes musicales. Pero por ejemplo y teniendo en cuenta que tiene una canción llamada ‘Right for Gays’ en su repertorio, que además anoche interpretó en tercer lugar, no es tan descabellado que su playback se pueda interpretar como guiño a la comunidad queer, como sucedía durante la última gira de los artistas LGTB+ The Knife. ¿Cuántos grandes playbacks se han visto en los barrios gays durante décadas?

En muchos sentidos es una derrota que John Maus ahora nos visite con banda “normal”, pues su espectáculo corre el peligro de parecer “uno más”. Por suerte y como es obvio, la recreación del synth pop ochentero que anoche exhibió en Madrid durante 50 minutos contados, bis incluido, sigue siendo personal.

Y él, único. Se las arregló para salir al escenario sin ser visto, permaneciendo agachado, de manera que pudiera sorprender al público al inicio del concierto salto mediante, recordando que el humor sigue siendo importante en su set. Sus clásicos gritos, tratados con ecos hasta el infinito, y bailes hacia un lado y a otro no se han ido a ningún lado y diría que el escenario de La Palma se le quedó pequeño. Para la tercera canción su camisa ya lucía rota por una manga, si es que no lo estuvo desde el segundo uno, y entretuvieron canciones como el nuevo single ‘The Combine’ y ‘Teenage Witch’ extraídas de su nueva obra ‘Screen Memories‘ junto a antiguas como ‘And the Rain’. Entre las cumbres, ‘Do Your Best’ seguida de ‘Cop Killer’ hacia el final, y por supuesto el único bis con ‘Believers’. Un miembro del grupo anunció que vendería merchandising a pie de escenario, y aquello fue un éxito de vender camisetas “Yo vi a John Maus y 3 tipos más en vivo”, CD’s y vinilos, por lo que diría que el público quedó satisfecho… Aunque algo de encanto sí que se ha perdido por el camino. 7.

John Maus actúa hoy en El Prat de Llobregat.