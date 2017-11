Agoraphobia / Incoming Noise

“¡Salimos en la Rock Estatal, como Rosendo!” es una de las mejores frases de la semana. Y es que el nuevo disco de sus autoras, las gallegas Agoraphobia, a las que recordarás por el EP ‘Ready to Play’ y el mini álbum ‘Dirty Little Things’, que les permitió tocar en lugares como el Low o el SXSW, es duro. Como dicen ellas, no es “stoner” pero casi. La influencia de Queens of Stone Age o Sleater-Kinney se palpa en guitarras, baterías y producción, pero todo ello sin perder de vista la melodía pop, jamás descuidada por Nirvana, una referencia aparente en crescendos y el modo de producir las guitarras menos duras a lo Butch Vig, también oído en los primeros Garbage. Así, “I don’t mind” es un pedazo de estribillo para ‘É unha Opinión’ que ni siquiera es el estribillo de verdad de esta composición, ‘Zero’ atrapa también desde su repetición (y cuando se desboca al final entre atractivos coros), ‘Grape Juice’ es otra de sus canciones más asequibles, y ‘Captain Time’ sabe crecerse tras su arranque de pseudo-balada, para además dar paso a otra canción con estribillazo, ‘Rainbows’. No será ‘Incoming Noise’ el disco más imaginativo de la temporada, resulta algo anacrónico (deliberadamente, claro), pero sí ofrece un tiro tras tiro a lo largo de sus 30 minutos, ideal para escuchar a todo volumen o en el coche porque, como dice una de las canciones, “ya dormiré cuando me muera, cariño”. Agoraphobia presentan hoy 4 de noviembre este primer larga duración en El Sol como parte del ciclo de conciertos Escenario Mahou. Entradas, aquí.

Calificación: 6,3/10

Lo mejor: ‘É unha Opinión’, ‘Zero’, ‘Grape Juice’, ‘Caffeine Pill’

Te gustará si te gustan: Sleater-Kinney, Queens of the Stone Age con melodías más Strokes, los Dover que tanto emulaban a Nirvana

Escúchalo: Spotify