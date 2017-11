Cancelado el concierto de Saint Etienne de Barcelona, pero no el de Madrid

El concierto de Saint Etienne previsto para este miércoles 8 de noviembre en Barcelona “queda cancelado por circunstancias imprevistas” según la nota de prensa emitida por la promotora Miles Away. La nota no menciona si esas circunstancias imprevistas tienen algo que ver con la huelga convocada en Cataluña este miércoles por el sindicato Intersindical-CSC, pero el grupo sí actuará hoy 6 de noviembre en Berlín y mañana martes 7 de noviembre en el Ochoymedio (Sala But) de Madrid. El importe completo de las entradas adquiridas para Barcelona será debidamente devuelto por el canal de venta donde se realizó la compra.

El grupo de Sarah Cracknell, Bob Stanley y Pete Wiggs presenta las canciones de otro disco notable en su carrera, ‘Home Counties‘, álbum en el que no se sumergen en Londres como en otras ocasiones sino en las afueras, los suburbios, los “condados del sudeste” de Inglaterra de los que en verdad proceden los tres. De este largo se han extraído singles como ‘Heather’, ‘Magpie Eyes’ y ‘Dive’, sobre la que se han sacado varias remezclas en las plataformas digitales. JENESAISPOP realizará un repaso por la discografía del grupo en las próximas horas celebrando que el concierto de Madrid sigue en pie. Aún podéis comprar vuestras entradas para el Ochoymedio en Ticketea.