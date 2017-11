Joan Colomo tira de popurrí con hits de ayer, hoy y siempre en la reinauguración de la Sala Apolo

Hablar de reapertura no sería del todo correcto, dado que las dos salas del complejo Apolo, en Barcelona, han albergado al menos un par de festivales –Primavera Club y AMFest– y varios conciertos –Julie Byrne, Cala Vento + The Unfinished Sympathy, etc.– en el último mes. No obstante, y con motivo de la presentación en sociedad de La 3, un nuevo espacio al aire libre donde también se programará música en vivo, Apolo puso anoche de gala su planta baja en una fiesta de reinauguración, reapertura, presentación, o como quieran ustedes considerarla. Joan Colomo, con un arsenal de canciones de ayer y de hoy, de aquí y de allá, y de cuantos géneros pueda uno imaginar, hizo las veces de maestro de ceremonias con su versión que podríamos llamar “radiofórmula”.

La fiesta se celebró en la renovada La[2], cuya amplitud y posibilidades lumínicas ya han hecho las delicias del público en varias ocasiones. Conectada a ésta a través de un pasillo donde hay una barra, el nuevo espacio conocido como La 3 se abre en una especie de patio a cielo abierto donde el personal podrá fumar y beber libremente, y donde también se programarán conciertos en horario diurno.

Tras una introducción a cargo de la DJ Ivy Barkakati, Colomo planteó un popurrí de casi hora y media en el que hizo sonar, aunque solo fueran trazas durante algunos segundos, temas míticos que él y su banda no dominaban tanto, lo cual suplieron con simpatía y ayuda del público, que se las sabía mejor que ellos. Sonaron, para que os hagáis una idea, ‘The Rhythm of the Night’ (Corona), ‘Barbie Girl’ (Aqua), ‘I Want To Break Free’ (Queen), ‘Ella (Tu piel morena)’ (Viceversa), ‘In The Navy’ (Village People), ‘Get Lucky’ y ‘Around the World’ (Daft Punk), ‘Soy yo’ (Marta Sánchez), un sample de ‘Bomba’ (King África), ‘Relax’ (Frankie Goes To Hollywood), ‘Ready or Not’ (The Fugees), ‘Gangsta’s Paradise’ (Coolio), algo de Loquillo, ‘Bailar pegados’ (Sergio Dalma), ‘Gasolina’ (Daddy Yankee), ‘All That She Wants’ (Ace of Base), ‘…Baby One More Time’ (Britney Spears), ‘Everybody (Backstreet’s Back)’ (Backstreet Boys), las Spice Girls, ‘Oye como va’ (Tito Puente), ‘I Like To Move It’ (Reel 2 Real), ‘Diva’ (Dana Internacional), ‘Como una ola’ (Rocío Jurado) y ‘Gangnam Style’ (PSY). Entre otros muchos, claro.

Luego se pasó al modo DJs, con una primera sesión del dúo barcelonés de electrónica Desert y, más tarde, una sesión hasta altas horas de la madrugada a cargo de la gente de Nasty Bass, el club de electrónica alternativa que ocupa la noche de los lunes en La [2].

Fotos de Pablo Luna Chao.