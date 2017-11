Superchunk, The Jesus and Mary Chain y La Casa Azul, primeros grandes nombres de Tomavistas 2018

El festival madrileño Tomavistas acaba de dar a conocer los primeros nombres del cartel para su edición 2018, que tendrá lugar los días 25 y 26 de mayo. Se trata de The Jesus and Mary Chain, Superchunk, La Casa Azul, El Columpio Asesino, Belako, Chad Vangaalen, Melange, Altin Gün, Kokoshca y Chlöe’s Clue. Diez confirmaciones con las que Tomavistas Festival da el pistoletazo de salida a una nueva edición en la que “los Animales de Ciudad recibirán la primavera arropados por la mejor banda sonora posible en un entorno soñado, el Parque Enrique Tierno Galván de Madrid”.

Con casi tres décadas de carrera a sus espaldas, Superchunk son una de las bandas más veteranas de la escena alternativa norteamericana. Tras reeditar este año su álbum debut homónimo, que revolucionó el panorama musical en 1990 y al que siguieron 9 álbumes más llenos de energía, electricidad y un ramalazo punk, en 2018 volverán con un nuevo trabajo, según la organización del festival. Nuevos temas que presentarán en Tomavistas, en la que será su única actuación en festivales en España. Además, los escoceses The Jesus and Mary Chain vuelven a Madrid para presentar los temas de su último trabajo, ‘Damage and Joy‘. A ellos se une en la terna que encabeza esta tanda de confirmaciones La Casa Azul, del que se confirma la inminente publicación de ‘La gran esfera’, su demorado nuevo disco.

Además, Tomavistas también contará con otros nombres importantes del pop estatal como El Columpio Asesino, de los que poco se sabe desde que publicaran ‘Ballenas muertas en San Sebastián‘ (2013), Belako, Kokoshca (que querrán quitarse la espinita de su cancelación in situ de la pasada edición), junto a interesantes propuestas aún no tan conocidas como Melange o Chlöe’s Clue. Chad Vangaalen, músico candiense de dilatada carrera en el indie rock, y los turcos Altin Gün, suponen un necesario refresco en cuanto al reiterativo panorama internacional habitual.

Los abonos para Tomavistas 2018 se acaban de poner a la venta con un precio reducido de 50 €. Puedes encontrar toda la información aquí.