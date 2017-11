Editors nos vuelven a visitar para presentar ‘In Dream’. Próxima parada: Barcelona

Editors siguen de gira presentando su disco de 2015, ‘In Dream‘ y el año que viene tienen programadas varias fechas por Europa, a las que hoy suman una en nuestro país. Los autores de ‘Ocean of Night’ actuarán el 26 de abril en la sala Razzmatazz de Barcelona en un concierto producido por el festival Cruïlla. Las entradas están disponibles aquí.

El grupo actuó en el festival WAM de Murcia el pasado mes de mayo, en un show “totalmente magnético y con un sonido heterogéneo que tiró de pianos, efectos electrónicos, crescendos y clásicos punteos indie-rock”.

La nota de prensa explica sobre ‘In Dream’ que “representa otro cambio en el mundo creativo de The Editors porque aunque permite identificarlo con sus inicios, también suponen un cambio con sus últimos discos. ‘In Dream’ es el segundo álbum de The Editors en el que aparecen ‘nuevos’ miembros, Justin Lockey y Elliot Williams, extendiendo los límites geográficos de la banda hasta el noreste (Lockey) y el noroeste (Williams). También es el primer álbum de The Editors en el que aparece un vocalista invitado.

En muchos sentidos, sin embargo, este es el primer álbum de la nueva formación después del regreso al rock de guitarras de su disco de 2013 “The Weight Of Your Love”.

Dado que ese disco fue grabado en el periodo de preparación de los dos nuevos miembros de la banda, aunque están orgullosos de su primer trabajo juntos, han llegado a la conclusión, con el beneficio de la retrospectiva, que su desvío de la electrónica que comenzaba a impregnar su sonido era un producto de la búsqueda de un lugar común en el que moldear un nuevo The Editors capaz de avanzar como una unidad”.