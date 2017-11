¿Es lo nuevo de Morrissey una alegoría sobre el Brexit o sobre el ageism en el show-business?

Tal y como adelantó ayer en su recién inaugurada cuenta de Twitter, Morrissey ha presentado hoy otra nueva canción perteneciente a ‘Low In High School’. Se titula ‘Jacky’s Only Happy When She’s Up on the Stage’ y será un single como dios manda: se publicará en un 7” con una cara B inédita –en este caso, una versión de ‘You’ll Be Gone’ de Elvis Presley–. Junto a estas líneas podéis ver su portada, que remite obviamente a las icónicas cubiertas de los singles y álbumes de The Smiths.

La canción en sí es un corte de ambientación dramática, con marcados arreglos de cuerda y metales, sin un gancho muy evidente. Pero es rápidamente reconocible por esa estructura que comienza cada estrofa con variantes de su título, con esa protagonista que podría ser una artista de edad avanzada y en horas bajas, que anhela mantenerse en la cumbre, ser protagonista, a pesar del abandono de su público, incluso de los abusos que ha tenido que soportar en su carrera.

Sin embargo, días atrás Mozz presentaba esta canción con un concierto exclusivo para la emisora BBC6 y, aunque ya no está disponible, hay quien recuerda que en su coda final alternaba los “exit” con “Brexit”, un proceso sobre el que Morrissey se ha mostrado partidario. Desde ese ángulo, no hay que rascarse mucho la sesera para deducir que esa Jacky no sería otra que la Union Jack, la bandera oficial del Reino Unido, un país que espera recuperar su preponderancia y esplendor con esa salida de la Unión Europea.

‘Low In High School’ se publica el día 17 de noviembre, tras haber sido avanzado por los temas ‘Spent The Day In Bed’ y ‘I Wish You Lonely’, mientras el británico realiza una gira por Estados Unidos en la que sigue dando disgustos a sus fans: hace un par de días canceló un show en California mientras el público esperaba su aparición porque no funcionaba la calefacción del recinto.