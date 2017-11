Gerard Piqué escucha a Shakira, pero también a Sia, Nirvana y Drake

La plataforma de streaming Deezer se ha asociado con el Barça para acercar a los usuarios de la plataforma los gustos musicales de sus futbolistas. Las playlists están disponibles en la página BarcaSound.FcBarcelona.com y no solo contiene “playlists” confeccionadas por los jugadores del Barça sino también otras centradas en la música que suena antes de cada partido o dedicadas a personajes históricos del club, como revela Francisco Nixon a La Vanguardia, que además de gran compositor es editor de contenidos en Deezer España.

La idea nos descubre por ejemplo que Piqué, por supuesto, escucha a Shakira (sus canciones favoritas actualmente serían ‘Chantaje’ y ‘La bicicleta’) pero también a Sia (‘Cheap Thrills’), Nirvana (‘Smells Like Teen Spirit’) o Drake (‘Fake Love)’. Por su parte, hay quien es más del pop internacional, como Sergi Roberto, que escucha Coldplay (‘Charlie Brown’), Ed Sheeran (‘Photographs’), Drake (‘Too Good’), Bruno Mars (’24k Magic’) y The Weeknd (‘I Feel it Coming’) y hay quien es más de Estopa y Melendi, como Andrés Iniesta, o de reggaetón y latineo, como básicamente la mayoría.

Es en las playlist de Leo Messi o Ivan Rakitic donde encontramos los éxitos que esperas de J Balvin, Maluma, Prince Royce, Juan Magán o Cali y El Dandee, aunque ojo, Nixon asegura que su única petición a los jugadores es que no escogieran canciones ofensivas, como a menudo pueden llegar a considerarse las canciones de reggaetón. Explica a La Vanguardia: “aunque no somos nada pusilánimes ya que todo el mundo sabe que las letras de regatón [sic] suelen ser explícitas”.

Las canciones favoritas de Piqué:

