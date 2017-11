Adiós a Paul Buckmaster, magnífico arreglista que trabajó para Bowie, Elton John o Taylor Swift

Según reportan medios como Rolling Stone, el músico y arreglista Paul Buckmaster ha fallecido a los 71 años. No han trascendido las causas de su muerte. Aunque su nombre puede que no sea demasiado popular, sí lo es su obra: tras educarse como chelista –llegó a ir de gira tocando este instrumento para Bee Gees–, uno de sus primeros trabajos y quizá el más significativo fueron los arreglos orquestales para la mítica, siempre abrumadora, ‘Space Oddity’, el single que elevó a los cielos (en varios sentidos) a David Bowie. Este acudió de nuevo a él en distintos trabajos, e incluso se dice que ‘Subterraneans’, de ‘Low’, es más suya que del Duque Blanco.

Pero la carrera como arreglista del británico solo comenzó ahí: después llegaron trabajos para nada menos que Elton John –‘Madman Across The Water’, en su disco de mismo título de 1971–, Rolling Stones –‘Moonlight Mile’ y ‘Sway’, de ‘Sticky Fingers’–, Harry Nilsson –‘Without You’–, Carly Simon –You’re So Vain–, además de distintos trabajos de Miles Davis, Grateful Dead o Mott The Hoople.

Más recientemente, ha trabajado en un tema de ‘Chinese Democracy’ de Guns ’N Roses (‘Madagascar’) y, muy llamativamente, con Taylor Swift: suya es la composición de las cuerdas que suenan en ‘Back To December’, del millonario ‘Speak Now’. Incluso se adentró en la composición de scores para bandas sonoras: además de trabajar con Bowie en ‘El hombre que cayó a la Tierra’, Terry Gilliam le confió la música de ‘Doce monos’. Y, pese a todo este excelso trabajo, el único Grammy que obtuvo en toda su carrera fue por ‘Drops of Jupiter’ de (¡glups!) ¡Train! El de Paul Buckmaster es, sin duda, uno de esos nombres secundarios del rock que es necesario apreciar. Descanse en paz.