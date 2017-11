La danza de la vida de MØ en el vídeo de ‘When I Was Young’

MØ ha hecho un curioso vídeo para ‘When I Was Young’, el tema que titula su nuevo EP. Rodado en lo que parece un suburbio estadounidense, una MØ vestida de blanco se encuentra con una MØ vestida de rojo y, después, con una MØ vestida de negro y un ejército de “esqueletos” a su acecho. Si te gusta el arte, igual te suena a ‘La danza de la vida’ de Edvard Munch.

Precisamente en esta pintura se ha inspirado la danesa en su vídeo, como explica: “el vídeo se inspira en ‘La danza de la vida’ de uno de mis pintores favoritos, Edvard Munch. Es una ilustración de tres mujeres, una va de blanco, otra de rojo y la otra de negro, y cuenta la historia de las tres fases de la vida humana: la juventud, la madurez y la ancianidad. Desde pequeña me ha atraído esta imagen por su sencillo simbolismo y emoción y llevo tiempo muriéndome de ganas de hacer un vídeo que reflejara eso. Y ya que ‘When I Was Young’ es una canción nostálgica y que habla de la vida, sobre todo del pasado, pero también del presente y el futuro, me pareció el momento adecuado para hacerlo”.

El nuevo EP de MØ salía por sorpresa el pasado 26 de octubre y tras numerosos singles sueltos que la autora de ‘Kamikaze’ ha ido publicando en los últimos años, posteriormente al monumental éxito de su canción con Major Lazer y DJ Snake, ‘Lean On’. Lejos del “one-hit-wonder”, a esta se sumaba más recientemente otra colaboración con Major Lazer y Justin Bieber, ‘Cold Water’. ¿Habrá disco en el horizonte?