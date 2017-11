Madonna canta su “canción favorita” de noche en su casa

Madonna se ha grabado a sí misma tocando en su casa ‘Between the Bars’ de Elliot Smith, “mientras todo el mundo duerme”. Dice que es su “canción favorita”, lo cual no es una sorpresa del todo: en 2006 dijo que era la canción de los últimos 20 años que le hubiera gustado escribir, en 2013 la interpretó en directo durante el estreno de su corto ‘secretprojectrevolution’ y en 2016 la recuperó en su mini gira australiana, ‘Tears of a Clown’.

La autora de ‘Rebel Heart’ hablaba recientemente sobre su próximo disco, que será “político”, aunque no hablaría directamente de Donald Trump. Explicaba: “Ser el líder de una nación requiere diplomacia, experiencia y habilidades intelectuales. Es un trabajo colosal, pero cada vez se elige a más gente no cualificada para ese trabajo. En mis canciones quiero hablar de cómo hemos llegado a ese punto. No podemos seguir culpando a los líderes, tenemos que culparnos a nosotros mismos. Necesitamos implicarnos y pedir los cambios que queremos”.

Recientemente, el nombre de Madonna ha aparecido en el nuevo escándalo de paraísos fiscales hallado en los denominados “papeles paraísos”, que también han apuntado directamente a otros artistas de la música como Bono de U2, Shakira o Justin Timberlake, además de a centenares de políticos.

‘Between the Bars’ apareció originalmente en el tercer disco de Elliott Smith, ‘Either/Or’, de 1997. Más tarde se usó en la banda sonora de ‘El indomable Will Hunting’ y en otras películas. Es, con bastante diferencia, la canción más escuchada de Smith en Spotify, superando los 42 millones de reproducciones.