La Canción Del Día: el amor incondicional de Marlon Williams y Aldous Harding en ‘Nobody Gets What They Want Anymore’

El neozelandés Marlon Williams debutó en 2015 con un disco de country-rock al que, de tan perfecto para los Grammy, solo le faltaba ser americano. 9 canciones en total interpretadas por un “crooner” en el sentido más clásico del término, con una voz elegante y melodiosa (cocinada en el coro de una iglesia) y un vibrato entre Elvis Presley y Morrissey, que consolidaban a una promesa del country con dote y portes de estrella.

Williams vuelve en 2018 con nuevo disco, ‘Make Way for Love’, que sale el 16 de febrero, como el anterior, en todo el mundo a través de Dead Oceans. Y tras la rockera ‘Vampire Again’, Williams comparte un segundo adelanto mucho más folk, interpretado junto a quien un día fue pareja suya, la también neozelandesa Aldous Harding, idiosincrática artista autora este año de ‘Party‘, un asombroso álbum de pop clásico y oscuro que, entre retazos de folk, jazz y cabaret, ha descubierto a una voz majestuosa y extraña.

Ambos interpretan esa ‘Nobody Gets What They Want Anymore’ de bellísima melodía y arreglos que solo hacia la mitad parece convertirse en un canto de armonías folk en el estilo de Mamas and the Papas, y que es sobre todo una composición apesadumbrada, llena de desasosiego, sobre una relación que ha terminado. “¿Qué voy a hacer ahora? / Veo que has estado llorando, y no quieres mi ayuda”, lamenta Marlon, mientras Harding ya ha desaparecido de la canción, y de su vida. No en la vida real, donde ambos se reencuentran para esta preciosa canción.

Williams, que aparece interpretando a un desdichado camarero en el videoclip de ‘Nobody Gets What They Want Anymore’, ha explicado la canción a NPR: “Aldous y yo escribimos la canción estando lejos, yo en Los Ángeles y ella en Cardiff. Yo quería escribirla estando con ella en el mismo lugar, al mismo tiempo, pero no pudo ser. Lo cual nos acerca al significado de la canción: la escribí a modo de disculpa, en el sentido clásico del término, una defensa de lo que nos une, contra el resentimiento y la duda que nos enseñan vienen con el fin de una relación”.