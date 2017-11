Sia tiene dos canciones nuevas y una de ellas no es navideña

Sia publica nuevo disco navideño el 17 de noviembre, ‘Everyday is Christmas’, pero eso no le va impedir ocuparse de otros proyectos que no sean festivos. De hecho tiene una canción en el top 10 global de Spotify ahora mismo, su colaboración con Zayn en ‘Dusk Til Dawn’, y hoy se publica su nueva colaboración con TQX, ‘The Day that You Moved On’.

¿WTF is TQX, te preguntarás? Ha trascendido que el nombre de este “colectivo pop” significa TourniquetX (gran revelación) y que su debut traerá colaboraciones de Daniel Merriweather, Gabriel Winterfield de Jagwar Ma, MC Cormega o varios músicos que han trabajado con David Bowie, Jeff Buckley o D’Angelo. Sia se suma por tanto a un plantel de estrellas en este proyecto misterioso, además con una balada rockera y con tintes electrónicos más en la línea de sus trabajos pre-‘Chandelier’.

TQX cuenta a NME que la canción trata sobre “el dolor de una ruptura, pero también sobre descubrir que la tecnología puede robarnos nuestras relaciones y nuestra vida real, en el presente. La revelación de esta realidad, del avance tecnológico, es algo sobre lo que que hablar”.

Sia, que últimamente ha sido noticia por publicar una foto de ella en bolas en Twitter para evitar que sea vendida a sus fans, estrena hoy viernes un nuevo adelanto de ‘Everyday is Christmas’, la balada ‘Snowman’, que adjuntamos bajo estas líneas.

The Day That You Moved On (Official Video) by TQX & Sia on VEVO.