Ready for the Weekend: Vetusta Morla, Mariah Carey, Empire of the Sun, Sia, Lagartija Nick, Dannii Minogue…

Esperábamos un día tranquilito en cuanto a novedades discográficas por aquello de la espantá de Taylor de las plataformas de streaming, pero… ¡nada que ver! El día se ha ido poniendo intensito poco a poco porque, al margen de los nuevos álbumes de Vetusta Morla y Lagartija Nick –en el plano nacional–, un disco navideño de Mariah Carey (álbum navideño al canto) y los regresos de The Corrs y Evanescence, ha habido mucha tela que cortar. Otros discos largos que ven hoy la luz son los de los australianos Pnau, que curiosamente coincide con el nuevo EP de Empire of The Sun –ambos proyectos comparten a Nick Littlemore–, Delorean –su disco-homenaje a Mikel Laboa–, Angel Olsen –disco de rarezas–, The Zephyr Bones, Ed Is Dead, las suecas Vulkano –escisión de Those Dancing Days–, WALK THE MOON, Yung Lean, King Cayman, Cintia Lund –edición física y ampliada de su debut–, The Toxic Avenger, Whitney –disco de demos– y los interesantes debuts largos de Petit Biscuit, Novo Amor y Spinning Coin. Y además hay nuevos EPs de Tennis, Sleigh Bells, BC Unidos –proyecto del sueco Patrik Berger en el que colaboran Charli XCX o Carly Rae Jepsen– y Giorgio Bassmatti, músico de la escena de Donosti que unas temporadas atrás maravilló con su disco junto a Yon Vidaur.

En los últimos días también escuchábamos nuevos temas de Morrissey, Superchunk, Ashanti, Jennifer Lopez, Pale Waves, Marlon Williams o Chromeo, pero hoy viernes hemos tenido una auténtica avalancha de canciones destacables y muchas de ellas muy atractivas. Por ejemplo, los nuevos singles de Sia –de su disco dedicado a la Navidad–, Jason Derulo, Sigrid, Pussy Riot, Dannii Minogue, T-Pain, Flight Facilities –con Reggie Watts y Broods–, Mavi Phoenix, Whiz Khalifa, Louane –que colaboró en ‘Paris’ de The Chainsmokers–, The Wombats –adelanto de un nuevo disco–, Kimbra, Remy Ma, G-Eazy, Grace Mitchell, NONONO –aquellos de ‘Pumpin Blood’–, Fuse ODG –con nada menos que Ed Sheeran–, Icona Pop, Ten Fé –que inician nueva etapa ampliando su formación a quinteto– o Black Rebel Motorcycle Club –adelanto de su nuevo álbum–.

Además, volvemos a topar con un buen puñado de curiosidades dignas de destacar: John Legend versionando en exclusiva para Spotify la preciosa ‘Woodstock’ de Joni Mitchell, los temas inéditos de Bastille y Kiiara –con Ty Dolla $ign y Future– para la BSO de ‘Bright’, la nueva peli de Will Smith, un inédito de Wilco que aparecerá en la serie de reediciones de sus primeros discos que se publica en breve. Además, tenemos un nuevo inédito de Tears for Fears incluido en su nuevo best of publicado hoy y el MTV Unplugged de Bleachers, en el que se hizo acompañar por Lorde y Carly Rae Jepsen.