Chiquito de la Calzada unió a Chinarro con Hombres G, a Leticia Sabater con Pony Bravo

En 1994 un humorista fue capaz de cambiar el lenguaje de todo un país, como sucede pocas veces en la historia. Chiquito de la Calzada, que había ejercido de cantaor desde los 8 años e incluso fue palmero de Camarón, actuando en teatros de todo el mundo, saltaba a la fama a los 62, logrando que todos asimiláramos expresiones tan surrealistas como “pecador de la pradera”, “fistro vaginal”, “no puedorl”, “cobarde” o “hasta luego, Lucas”.

Su participación en ‘Genio y figura’ de Antena 3, de donde también salieron otros nombres como Paz Padilla, fue la más celebrada, y cada vez que el humorista se levantaba con uno de sus precipitados movimientos, la audiencia le aclamaba. Esta madrugada finalmente Chiquito, cuyo verdadero nombre era Gregorio Sánchez, ha fallecido a los 85 años después de haber dado un par de sustos a sus seguidores. Hace unas semanas, el 14 de octubre fue ingresado tras sufrir una caída en su casa y ser rescatado por los bomberos, sufriendo una angina de pecho, y recientemente volvía a tener que ingresar. Su esposa, su pareja durante 50 años, había fallecido en 2012.

Sus películas de ‘Condemor’, los intentos de estirar un chicle que no podía durar para siempre, no pasarán a la historia de la comedia española. Para muchos solo era un humorista casposo más apegado a un montón de chistes viejos de mariquitas. Sin embargo, no se puede negar que su influencia a mediados de los 90 caló en todos los estratos de la sociedad, desde el Rey Juan Carlos hasta Leticia Sabater (que cogió a un imitador para su vídeo de ‘Toma pepinazo’), pasando por Pony Bravo, que usaron una imagen suya para promocionar una gira; Hombres G, que le llamaron para casi lo mismo; o Amaral, que nos recomendaron una actuación suya durante una entrevista.

Sr Chinarro también tituló un recopilatorio con una frase suya, ‘Despídete del lago’. En concreto era una frase de ‘Condemor’, cinta de la que a su vez se extrajo una imagen para el vídeo de ‘Directo al corazón’ de Kokoshca. Puede que sus chistes no fueran tan atrevidos como los de Martes y 13 o no llegaran tan lejos en su surrealismo como los del equipo de Muchachada Nuí, pero su influencia en artistas tan distintos en el mundo de la música es solo una pequeña muestra de que en cuanto a universalidad y a alcance social, pocos le ganaron.