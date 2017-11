Taylor Swift baila, ofrece un acústico y canta con un micrófono-serpiente en su regreso a la tele

Taylor Swift ha sido la última invitada musical en Saturday Night Live, en el que ha sido su gran regreso a la televisión y solo su segunda actuación en directo en 2017. Ha presentado, claro, su nuevo disco, un ‘reputation’ que va en camino de vender 1,5 millones de copias en su primera semana, y que te invitamos a debatir en nuestros foros.

La autora de ‘Look What You Made Me Do’ no presentó este single en concreto -parece que el single ya ha gastado todo su combustible- ni tampoco ‘New Year’s Day’, la balada al piano de ‘reputation’ que sí tocó en su casa; sino el segundo, ‘…Ready for It?’, y la balada ‘Call it What You Want’. Para el primero usó un micrófono-serpiente y realizó una pequeña coreografía, y para la segunda ofreció una actuación acústica a la guitarra.

Entre los temas destacados de ‘reputation’ se encuentra una excelente y escapista ‘Getaway Car’ que hemos analizado recientemente. ‘reputation’ sucede al exitoso ‘1989’.