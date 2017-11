La gira europea de Fever Ray no pasará por España

Fever Ray ha anunciado las fechas de su gira europea, que arranca el 19 de febrero en Viena. La mala noticia es que no pasará por España, al menos en la ruta que se ha dado a conocer, que transcurre de febrero a abril. La buena, si es que se puede decir así, es que sí pasará cerca, por ejemplo por Francia, Italia o Alemania, y que todavía quedará año para que Karen Dreijer se pase por ejemplo por un Sónar.

Dreijer, que además de Fever Ray es mitad de The Knife, presenta su segundo disco en solitario, ‘Plunge‘, que se ha presentado con el single ‘To the Moon and Back’ y salía por sorpresa el pasado 27 de octubre, de cara a Halloween. Es uno de nuestros recientes Discos Recomendados y un trabajo muy esperado, pues Dreijer no edita disco desde 2009, cuando publicó su aclamado debut como solista.

Gira europea:

19 de febrero Viena, Austria

20 de febrero Milán, Italia

22 de febrero Munich, Alemania

23 de febrero Lausanne, Suiza

24 de febrero Zurich, Suiza

26 de febrero Praga, República Checa

28 de febrero Berlín, Alemania

1 de marzo Varsovia, Polonia

2 de marzo Vilnius, Lituania

4 de marzo Helsinki, Finlandia

13 de marzo Hamburgo, Alemania

14 de marzo Ámsterdam, Países Bajos

15 de marzo Bruselas, Bélgica

17 de marzo Colonia, Alemania

19 de marzo París, Francia

20 de marzo Londres, Reino Unido

21 de marzo Manchester, Reinon Unido

31 de marzo Lund, Suecia

2 de abril Bergen, Noruega

3 de abril Oslo, Noruega

4 de abril Copenhague, Dinamarca

6 de abril Estocolmo, Suecia

Fever Ray will tour throughout Europe in 2018. Tickets will go on sale on Friday at 10am GMT. Sign-up today at https://t.co/U0l5SBxksq for access to tomorrow's fan pre-sale. pic.twitter.com/fqUUKk7Esy

— Fever Ray News (@feverray) November 13, 2017