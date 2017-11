El ídolo C. Tangana recuerda su “pasado” bakala en el vídeo de ‘Tiempo’

C. Tangana, que acaba de ganar un MTV europeo como “Mejor artista alrededor del mundo” (sí, este premio existe), junto a otros seis premiados, además de un premio Los40, tiene nuevo vídeo y es para una de las canciones destacadas de su debut. En el vídeo de ‘Tiempo’, el “ídolo” recuerda su “pasado” como joven traficante de drogas a principios de siglo, en plena escena bakala.

La nota de prensa insiste en que la escena bakala no representa a C. Tangana, sino que sirve de contexto para una nueva historia que nos cuenta a través de su “personaje”, el llamado ídolo. “Al igual que ocurriría en el anterior videoclip “Pa Que Brille” el artista vuelve a inspirarse en una cultura popular que pertenece y se desarrolla lejos de la industria”, cuenta. “La diferencia es que no existen puntos en común entre C. Tangana y el estilo bakala o los clichés que lo rodean. La estética de los coches, el trap, las drogas… no representan a C. Tangana”.

Tomás Peña de MANSON, quien ha dirigido el vídeo, explica: “Rodado en cine digital, con una estética audaz y descarada en una revisión moderna del cine kinky de Eloy de la Iglesia, vemos a un C. Tangana que recuerda desde las alturas de su nuevo penthouse una historia del barrio en la que, a diferencia del cine kinky inspirado en gitanos y trapicheos, retrata a un joven bakala de principio de los 2000 que asume las terribles consecuencias de gramear”.