Fleet Foxes y Ofenbach, nuevas confirmaciones de Mad Cool 2018

Fleet Foxes son “trending topic” tras anunciarse son la nueva gran confirmación de Mad Cool Festival, que se celebra los días 12, 13 y 14 de julio en Espacio Mad Cool de Valdebebas – Ifema. En las últimas horas, el festival ha confirmado además a los parisinos Ofenbach. Ambos se suman a Queens of the Stone Age, MGMT, Future Islands y Real Estate.

El quinteto de Seattle presenta su tercer disco, ‘Crack-Up‘, otra elocuente muestra de su folk pastoral y dramático, y un disco muy esperado, ya que el grupo no editaba disco desde 2012. Incluye canciones preciosas como ‘Fool’s Errand’ o ‘If You Need To, Keep Time on Me’, dignas de añadirse a un espléndido repertorio en el que destacan clásicos como ‘White Winter Hymnal’, ‘Mykonos’ o ‘Helplessness Blues’.

Ofenbach, conocidos por sus remixes a Portugal. The Man (‘Feel it Still’) o Lily & Madeleine (‘Come to Me’), han dado la campanada este año con su éxito junto a Nick Waterhouse, ‘Katchi’, que supera las 100 millones de reproducciones en Spotify. Aunque su canción más escuchada en estos momentos es un single posterior, ‘Be Mine’. César Laurent de Rummel y Dorian Lauduique practican un pop marcadamente bailable con influencias del house.