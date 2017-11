Iron Maiden traerán su gira ‘Legacy of the Beast’ a Madrid

En 2018, Iron Maiden presentarán por Europa una gira llamada ‘Legacy of the Beast’ que ahora suma fecha en España. Será el 14 de julio en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid, el primero de esta envergadura que acogerá el recinto. Las entradas se ponen a la venta el martes 21 de noviembre a las 9 horas, con preventa a partir del lunes 20 de noviembre, también a partir de las 9 horas, para miembros del club de fans. Abrirán el concierto dos teloneros, Sabaton y un segundo que aún ha de ser desvelado.

‘Legacy of the Beast’ es el nombre del videojuego para móviles que Iron Maiden estrenaron a mediados de 2016, inspirado en el repertorio del grupo y protagonizado por Eddie, un soldado que viaja a través del espacio y el tiempo, alrededor de todo el mundo, en busca de su alma, hecha añicos por una “fuerza misteriosa”. El diseño escenográfico de ‘Legacy of the Beast’ estará por supuesto inspirado en este videojuego, que también ha llegado en forma de cómic. La nota de prensa explica: “el diseño del escenario presentará una serie de «mundos» diferentes, pero a la vez conectados, con un repertorio de canciones que abarca una amplia selección de material de los años 80 con un buen puñado de sorpresas de los últimos álbumes que lo harán más variado”.

Iron Maiden es una de las bandas de metal más influyentes de la historia. Autora de discos tan icónicos del género como ‘Peace of Mind’ o ‘The Number of the Beast’, entre las que se encuentran canciones emblemáticas de su repertorio como ‘The Trooper’ o ‘Run to the Hills’, la formación británica editó su último disco, ‘The Book of Souls’, en 2015.