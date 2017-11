La Canción del Día: después de Shakira y Vives, BC Unidos y Shungudzo nos venden otra “Bicicleta”

El pop del año pasado estuvo muy marcado por ‘La bicicleta’, el hit mundial de Carlos Vives y su compatriota Shakira, y parece que este no nos bajaremos del velocípedo, aunque a un nivel más modesto comercialmente, claro. Porque el dúo BC Unidos, formado por el productor Patrik Berger y el cantautor Markus Krunegård, nos tiene muy enganchados a su ‘Bycicle’, canción estrella del EP de debut que publicaban hace un par de días.

Y es que, pese a contar con colaboraciones del calibre de Charli XCX o Carly Rae Jepsen, la canción más fresca, redonda y adictiva del conjunto es la que da nombre a este disco. Estrenada muy apropiadamente el pasado verano, cuenta con una base totalmente eurobeat muy Ace of Base, con bien de reminiscencias dancehall y dub, la melodía vocal es totalmente magnética, digna de lo mejor que ha hecho otra amiga de BC Unidos, Santigold. En su recién estrenado clip hay, de forma inevitable –su letra se limita a listar las ventajas de este medio de locomoción frente a otros–, montones de bicis conducidas por chavales y hombres más talluditas en torno a una Shungudzo con un look muy Major Lazer.

Porque no, aunque lo parezca no es Santi White la que interpreta este tema. Se trata en cambio de Shungudzo (conocida también como Alexandra Govere), otra artista norteamericana –aunque creció y se educó en Zimbabwe– que apenas está comenzando su carrera en solitario estos últimos meses. De hecho su primer single en solitario, el medio tiempo guitarrero ‘Long Live the Billionaire’, ha visto la luz hace pocas semanas. Pero, ojo, tampoco hablamos de una novata o advenediza: hasta tres canciones de ‘Glasshouse’, el último disco de Jessie Ware (‘Your Domino’, ‘Stay Awake, Wait For Me’ y ‘Love To Love’), han sido co-escritas por ella.